Face aux tensions entre la Russie et l'Ukraine, le ministère des Affaires étrangères luxembourgeois demande aux ressortissants luxembourgeois de quitter l'Ukraine.

Conflit Ukraine-Russie

Les Luxembourgeois appelés à quitter le sol ukrainien

Face aux tensions entre la Russie et l'Ukraine, le ministère des Affaires étrangères luxembourgeois demande aux ressortissants luxembourgeois de quitter l'Ukraine.

(tb/AFP) Après la Belgique et l'Allemagne ce samedi, c'est au tour du Luxembourg d'appeler ses ressortissants à quitter l'Ukraine. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et européennes recommande de ne pas se rendre en Ukraine et conseille à ses ressortissants de quitter le pays si leur présence n'est pas absolument nécessaire.

Le conflit Ukraine-Russie s'invite à la Chambre Les députés se sont penchés ce mardi pendant l'heure d'actualité sur les tensions actuelles à la frontière ukrainienne. La majorité des partis a insisté sur l'importance du dialogue.

Les ressortissants luxembourgeois sur place sont invités à prendre contact avec l'ambassade belge à Kiev ou se signaler sur la plateforme Lëtzebuerger am Ausland.

Au micro de RTL ce samedi midi dans l'émission «Background am Gespréich», le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP) a dit «ne pas s'imaginer» que les tensions actuelles entre la Russie et l'Ukraine débouchent sur une guerre, même s'il n'y a pour le moment «pas de garantie». Il ne voit pas la Russie attaquer l'Ukraine, ni comment l'Ukraine ou l'OTAN pourraient agir militairement contre la Russie. Il a souligné qu'il fallait «beaucoup d'efforts sur le terrain». Jean Asselborn a déclaré encore «toujours espérer» qu'un conflit soit évité.

Les Etats-Unis ont affirmé vendredi qu'une invasion russe de l'Ukraine pourrait intervenir «à tout moment», des accusations qualifiées de «provocations» par le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov.

Le président américain Joe Biden a prévu de s'entretenir ce samedi avec son homologue russe.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a affirmé ce samedi que la voie diplomatique restait «ouverte» pour éviter un conflit en Ukraine, mais nécessiterait une «désescalade» de la part de Moscou. Le Pentagone a dans le même temps ordonné le retrait des 160 soldats américains qui entraînaient les forces ukrainiennes pour les «repositionner ailleurs en Europe».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.