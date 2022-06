La guerre en Ukraine a fait naître des craintes auprès des citoyens luxembourgeois, qui se montrent également sceptiques face à une fin prochaine de l'épidémie de covid19.

Luxembourg 4 min.

Politmonitor

Les Luxembourgeois accueillants envers les réfugiés ukrainiens

Mélodie MOUZON La guerre en Ukraine a fait naître des craintes auprès des citoyens luxembourgeois, qui se montrent également sceptiques face à une fin prochaine de l'épidémie de covid19.

L'an dernier, la gestion de la crise sanitaire était au coeur du Politmonitor 2021. Bien que le pays n'en ait pas encore totalement fini avec la pandémie, le coronavirus a été éclipsé par le conflit en Ukraine.

Jean Asselborn rattrape Paulette Lenert Le ministre LSAP des Affaires étrangères, ex-aequo avec la ministre de la Santé, récupère la première place des politiciens les plus appréciés du pays, à laquelle il était abonné depuis longtemps.

S'il est difficile de dire également combien de temps durera la guerre en Ukraine, le sujet préoccupe particulièrement le panel de répondants. 81% d'entre eux craignent que l'Europe s'enlise dans une crise économique et financière. 59% des personnes ayant participé au sondage de TNS-Ilres ont peur que la Russie attaque un pays de l'OTAN. Ils sont par ailleurs 57% à craindre le déclenchement d'une troisième guerre mondiale et 54% disent redouter une intervention militaire d'un pays de l'OTAN en Ukraine.

Plus d'investissements dans les capacités militaires

Les craintes d'une escalade dans le conflit se reflètent également dans le degré de soutien à l'augmentation des investissements publics dans les capacités militaires du pays. Une petite majorité de 52% des électeurs y est favorable. Le soutien varie entre 41% chez les 35-44 ans, qui sont aussi 49% à être clairement opposés à l'augmentation des dépenses militaires, et 63% chez les personnes âgées de plus de 65 ans.

Avec le conflit se pose aussi la question des réfugiés. Lors du discours de Volodymyr Zelensky devant la Chambre des députés ce jeudi matin, le Premier ministre Xavier Bettel a rappelé que le Luxembourg avait déjà accueilli 5.600 Ukrainiens depuis le début de la guerre. Les Luxembourgeois se montrent accueillants envers les réfugiés ukrainiens et cela se reflète dans les réponses données lors du Politmonitor.

54% des répondants estiment que les réfugiés doivent pouvoir s'intégrer au Luxembourg et décider eux-mêmes s'ils retournent ou non dans leur pays d'origine. 36% des personnes interrogées, soit un peu plus d'un tiers, déclarent par contre que les réfugiés devraient retourner dans leur pays dès que la situation sécuritaire en Ukraine le permettra à nouveau.

Large soutien à la levée des restrictions

Les répondants à l'enquête du TNS-Ilres étaient également invités à donner leur avis sur l'action du gouvernement concernant la gestion de la crise sanitaire. Et les électeurs attribuent plutôt une bonne note à l'exécutif. Ils sont 73% des 1.048 répondants en âge de voter ayant participé à l'enquête réalisée pour le compte du Luxemburger Wort et de RTL à penser que la décision de lever complètement les restrictions sanitaires pour le secteur des loisirs est adaptée à la situation.

Début mars, le gouvernement avait largement assoupli les mesures Covid : le port du masque n'est plus obligatoire que dans les transports publics ainsi que dans les hôpitaux et les maisons de retraite, où la règle de la 3G reste également en vigueur. Mais il n'y a plus depuis cette date de contrôles du respect des mesures sanitaires sur le lieu de travail, dans les restaurants et dans les commerces.

53% des personnes interrogées estiment qu'il faudrait rendre la vaccination contre le covid-19 obligatoire, «pour protéger la société et faire face aux conséquences de la pandémie». C'est dans la tranche d'âge des 65 ans et plus que la proportion de personnes favorables à une vaccination obligatoire est la plus forte. Trois quarts des répondants sont en faveur de cette mesure, contre seulement 35% pour les 35-44 ans.

Seuls 34% des répondants par contre sont convaincus que la pandémie sera terminée d'ici la fin de l'année. Les plus optimistes sont les 18-24 ans. Près de la moitié d'entre eux (47%) pensent que le covid ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans quelques mois.

51% font confiance au gouvernement

Les crises successives que nous connaissons actuellement ont-elles un impact sur la confiance des citoyens luxembourgeois envers les institutions ? Le gouvernement obtient une note mitigée et s'en tire avec à peine plus de la moitié des réponses favorables. Ils sont 51% à avoir encore confiance dans l'exécutif en place.

Par comparaison, en 2011, le gouvernement Juncker/Asselborn (CSV/LSAP) recueillait encore 68 % d'opinions favorables, et si la première coalition tripartite a démarré avec un bonus de confiance d'un peu plus de 60 %, le fiasco du référendum de 2015 a entraîné l'exécutif dans le creux de la vague. L'équipe ministérielle s'est certes redressée par la suite, mais elle n'est plus parvenue depuis à dépasser nettement la barre des 50 %.

Les répondants accordent encore moins de crédit à l'opposition (31%). Quant aux syndicats et au patronat, ils sont au coude à coude: 39% des personnes interrogées font confiance aux premiers et 37% aux seconds. Si le patronat reste plutôt stable depuis des années, les syndicats doivent eux faire face à une forte perte de confiance. En 2011, leur cote de confiance était encore de 53%.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.