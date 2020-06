Le Conseil d'Etat devrait rendre son avis, ce mardi, sur les mesures législatives qui feront suite à l'état de crise. En attendant, certaines dispositions envisagées pour l'après-24 juin, notamment l'hospitalisation forcée, soulèvent un tollé quasi général.

Les lois covid-19 violemment critiquées

Le Conseil d'Etat devrait rendre son avis, ce mardi, sur les mesures législatives qui feront suite à l'état de crise. En attendant, certaines dispositions envisagées pour l'après-24 juin, notamment l'hospitalisation forcée, soulèvent un tollé quasi général.

(DH avec Dani Schumacher) - D'une même voix, la Commission consultative des droits de l'Homme (CCDH), la Chambre des fonctionnaires et employés publics et le parquet ont dénoncé certaines mesures envisagées au terme de l'état de crise. A commencer par l'hospitalisation forcée, synonyme, selon eux, de violation des droits de la personne. A ce propos, alors que le temps presse puisque l'état de crise se termine le 24 juin, le Conseil d'Etat va se prononcer.

Mars Di Bartholomeo (LSAP), le président de la commission santé en convient. Selon lui, un juste équilibre doit être trouvé entre les droits des personnes infectées et l'intégrité sanitaire de la population. Une position moins tranchée que celle de Max Mousel, l'avocat de la CCDH, qui, lui, ne transige pas. «Cette mesure équivaut à une privation de liberté et induit une profonde ingérence au niveau des droits de la personne», affirme-t-il.

Le son de cloche est identique au niveau de l'administration judiciaire au motif que le texte correspondant reste «trop vague». Surtout, «il ne précise pas clairement comment l'admission doit se dérouler dans la pratique». «La procédure telle qu'elle est envisagée génère plus d'interrogations que de solutions», commente le procureur général. Ce dernier, qui serait amené à délivrer une ordonnance de placement à l'hôpital, ajoute que le risque est d'aboutir à «une procédure unilatérale dans laquelle la personne à hospitaliser de manière forcée est privée de ses droits, dont celui de se défendre».

Outre le fait que cet article 7 qui concerne l'hospitalisation forcée apparaît désuet, car reposant sur une loi-cadre de 1980 très peu utilisée, les lois covid-19 sont critiquées pour ne pas respecter la protection des données. La commission de la Santé a admis cet élément. Elle a déjà entériné les objections de la Commission nationale de la protection des données et les a déjà incluses dans certains amendements.

Par exemple, si un test s'avère négatif, les données personnelles doivent être rendues anonymes trois jours après au plus tard. Par ailleurs, les dépistages positifs ne seront enregistrés que pendant trois mois et non six comme prévu initialement.

En termes de procédure, si l'avis du Conseil d'Etat est disponible ce mardi, les commissions de la Justice et de la Santé prépareront les amendements nécessaires. Les lois pourraient ensuite être adoptées par le Parlement dans la semaine à venir, juste à temps avant l'expiration de l'état d'urgence, et publiées au Journal officiel.

