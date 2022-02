Alors que l'électromobilité se développe en tant qu'alternative bas-carbone à la voiture thermique, ce mode de transport nécessite l'implantation d'un réseau étoffé de bornes de recharge.

Les locataires aussi peuvent avoir des bornes électriques

Alors que l'électromobilité se développe en tant qu'alternative bas-carbone à la voiture thermique, ce mode de transport nécessite l'implantation d'un réseau étoffé de bornes de recharge.

L'achat d'un véhicule électrique peut être freiné lorsqu'un détail logistique coince. Il peut notamment être difficile de l'envisager quand on ne possède aucun moyen de chargement à la maison. Pour les locataires, l'opération peut donc se révéler encore plus complexe. Si le coût de l'installation d'un point de charge pour voiture électrique revient au propriétaire, ce dernier est en droit de refuser les travaux.

Plus d'euros pour plus de bornes électriques Les ministres de l'Energie et de l'Economie ont annoncé une enveloppe de 40 millions d'euros spécialement destinée à soutenir l'installation de points de recharge dans les garages, stations-service et supermarchés du Luxembourg. Mais pas seulement là.

Un constat qui a alerté les députées Myriam Cecchetti et Nathalie Oberweis (déi Lénk), au point d'interroger Henri Kox, ministre du Logement, et de l'Energie, sur l'accessibilité aux bornes électriques pour les locataires. «Un locataire est en droit de demander une autorisation pour l'installation d’un point de charge pour voiture électrique à son propriétaire. L'installation effective dépend cependant de l'accord du propriétaire», confirme Henri Kox, qui indique cependant qu'il est «dans l'intérêt du propriétaire de valoriser et consolider son bien immobilier par l'installation de bornes de charge».

En cas de feu vert du propriétaire, les charges de consommation d'énergie doivent être assurées par le locataire. Celui-ci peut cependant être éligible à un régime d'aide pour les bornes de recharge, et peut obtenir un remboursement de 50% suite à l'installation d'un à trois emplacements de borne intelligente, dans la limite de 1.200 euros de frais.

Un réseau en développement

Dans les cas de copropriété, l'installation peut être décidée «à la majorité simple des voix de tous les copropriétaires», précise le ministre. Dans ce cas, «il est prévu que le syndic puisse demander l'aide au nom et pour le compte des propriétaires ou locataires, ceci dans un souci de simplification administrative pour des projets communs au sein d'une résidence». Si elles sont installées en copropriété, en combinaison avec un système collectif de gestion intelligente de charge, les bornes de recharge bénéficient d'un plafond spécifique de 1.650 euros.

Les bornes de recharge, nerf de la guerre électrique Si, à compter de 2035, tous les véhicules neufs vendus au sein de l'UE ne devront plus fonctionner avec des moteurs thermiques, l'infrastructure permettant de faire circuler 30 millions de voitures 100% électriques est loin d'être en place. Au Luxembourg, comme ailleurs en Europe.

«Conscient que l'aspect de l'accès à la borne est un élément qui peut être dissuasif pour les personnes habitant dans une copropriété ou en location et pour les personnes ne disposant pas d’emplacement pouvant être équipé d'une borne, le gouvernement a toujours soutenu le déploiement d'une infrastructure de charge accessible au public en parallèle au déploiement de véhicules électriques», assure le ministre. Il fait notamment référence au système Chargy, mis en place depuis 2017 qui assure une couverture nationale entre les bornes classiques, et les bornes «SuperChargy» dont le déploiement est prévu sur tous les axes routiers majeurs.



Le réseau, limité à 800 bornes, nécessite d'être complémenté, en particulier pour les personnes ne disposant pas de la possibilité de recharger leur voiture chez eux, estime le gouvernement. C'est dans ce cadre que le projet de loi 7925 relatif au régime d'aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques a été déposé. De même, les propriétaires de logements destinés à la vente abordable sont libres d'installer des points de charge et peuvent bénéficier des aides. Le gouvernement prévoit également des adaptations législatives pour simplifier l'accès à l'électromobilité des ménages locataires.

