Ce vendredi se tient la journée mondiale du scoutisme, mouvement qui compte près de 10.000 adhérents au Grand-Duché. Alors qu'ils s'apprêtent à fêter leur centième anniversaire, comment les Lëtzebuerger Guiden a Scouten (LGS) parviennent-ils toujours à intéresser les jeunes? Réponses en vidéo.

Les LGS, «plus grand mouvement de jeunes au Luxembourg»

Eemol Scout, ëmmer Scout. En français: scout un jour, scout toujours. Voilà 112 ans que Lord Robert Baden-Powell (les scouts le surnomment «BP», c'est plus court) a créé le scoutisme. Un mouvement de jeunesse mondial dont le but est d'aider les jeunes à se construire au contact de la nature pour devenir un citoyen actif de la société.



Au Luxembourg, en cette Journée mondiale du scoutisme, la commissaire générale des «chemises vertes», Anouk Galassi, et son bras droit, Yves Marchi, appellent les LGS, guides, scouts, chefs, cheftaines et scouts en retraite, à porter aujourd'hui leur foulard. Partout, y compris sur leur lieu de travail.



C'est le jour du «Thinking Day» (lire plus bas) mais surtout l'année du centenaire pour les LGS. L'occasion de faire le point avec ses deux grands chefs scouts et de comprendre comment «le plus grand mouvement de jeunes au Luxembourg» parvient encore à attirer des jeunes?



Trois mouvements scouts au Luxembourg

Il existe actuellement trois mouvements scouts au Luxembourg. Les LGS, comme l'explique Anouk Galassi, forment avec ses 5.800 membres (dont 800 anciens) le premier mouvement en nombre. D'origine catholique mais aujourd'hui ouverts aux jeunes de toutes confessions et de tous horizons, les LGS ne sont, malgré leur cent ans, pas le mouvement le plus ancien.

Ce privilège revient à la FNEL, la Fédération nationale des éclaireurs et éclaireuses du Luxembourg. Les premiers groupes de scouts qui ont donné naissance à cette fédération ont vu le jour dès 1914 au Grand-Duché. La FNEL est la doyenne des deux fédérations qui dominent le paysage du scoutisme au Luxembourg. Membre fondateur de Scouting in Luxembourg (SIL) comme les LGS, la FNEL est membre fondateur de l'actuelle Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS).

Mouvement de jeunes laïcs, représenté par son commissaire général, Raoul Wirion, la FNEL compte aujourd'hui près de 4.000 adhérents, actifs et anciens confondus, qui arborent la chemise grise.

Outre ces deux groupes concurrents, un troisième mouvement de scouts occupe plus discrètement le terrain au Luxembourg depuis seulement deux ans. Il s'agit des Europa Scouten vu Lëtzebuerg, les «Guides et scouts d'Europe du Grand-Duché de Luxembourg ad experimentum», de leur vrai nom.



Impossible de dire combien de membres compte ce jeune mouvement scout au Luxembourg - difficile à joindre - bien qu'il dispose d'un site internet et d'une page Facebook. Comme l'annoncent ses statuts, il «fonde son action sur l'enseignement de l'Eglise catholique. Dans un esprit d'ouverture œcuménique».

Pourquoi le 22 février ? Pour tous les scouts, guides, éclaireurs, ce 22 février est le «Thinking Day». C'est-à-dire le jour où l'on pense au fondateur du mouvement de jeunes devenu mondial, Lord Robert Baden-Powell. Mais aussi à son épouse: Olave Saint Claire Soames. Car tous deux sont nés un 22 février. Baden-Powell, ancien militaire britannique devenu général, est né le 22 février 1857 dans le quartier de Londres connu de Paddington. Il a d'ailleurs démissionné de l'Armée pour diriger le mouvement qu'il a initié! Lady Olave Saint Claire Soames, avec laquelle il a fait le tour du monde, est née le 22 février 1889 à Chesterfield en Angleterre. Survivant à son mari, de vingt-sept ans son cadet, Lady Baden-Powell est devenue chef-guide mondiale.



