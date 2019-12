La capitale a remplacé les vieux éclairages de la forteresse par des LED. De quoi mieux mettre en valeur le patrimoine, et surtout réaliser de belles économies.

Les leds prennent d'assaut la forteresse

(pj avec Jeff Wiltzius) La «Gibraltar du Nord», c'est ainsi que la forteresse historique de Luxembourg était surnommée à l'époque napoléonienne. Eh bien, voilà les remparts (et le viaduc, plus contemporain) brillant désormais de mille feux. Ces deux sites se retrouvent, depuis jeudi soir, non seulement mieux éclairés mais avec un dispositif moins énergivore. Ainsi, les autorités communales ont mis en service de nouveaux systèmes d'éclairage dans cette partie de la capitale fort appréciée des touristes, comme des habitants.

Les nouveaux luminaires LED sont destinés à accentuer plus efficacement les parois historiques. Le tout en diminuant de 80% la facture d'électricité par rapport aux éclairages précédemment installés.

En décembre 2017, la première partie de l'éclairage de la forteresse avait déjà été remplacée par des lampes économiques. Le coût total des installations s'élève à 2,4 millions d'euros.

