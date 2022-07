Les leçons sur l'amour d'un détective privé

Sérgio Fernandes, ou Bruce, est un détective privé luxembourgeois d'origine portugaise. Au cours des 25 dernières années, il a enquêté sur plus d'une centaine de cas d'adultère au Grand-Duché. Il livre ici ses leçons sur l'amour, le respect et la trahison. Récit.

Il n'y a qu'un seul jour dans l'année où Bruce Fernandes sait qu'il sera en congé. C'est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. «J'ai dû faire des enquêtes à Noël, au Nouvel-An et à Pâques. Mais à cette date, il est certain et bien connu qu'un homme ne trompera que sa maîtresse, jamais sa femme», lance-t-il en riant. «Ça ne vaut pas la peine de perdre du temps à enquêter sur une infidélité le jour de la Saint-Valentin. Il y a trop de regards, trop de contrôle et trop de compromis sur la table. Tous ceux qui trichent et ne veulent pas se faire prendre savent très bien que c'est le moment de sauver les apparences.»

Le Luxembourg reste l'un des champions européens du divorce Le pays a cependant enregistré la plus forte baisse du nombre de ruptures de mariage en 2020.

Le nom de Bruce est en réalité Sérgio, mais lorsqu'il s'agit de questions professionnelles, c'est son surnom qu'il faut utiliser. Il a 50 ans et il en a passé la moitié à enquêter sur des affaires d'adultère au Luxembourg. «Dans ma carrière de détective privé, j'ai dû courir après beaucoup de choses, mais plus de quatre-vingt-dix pour cent des affaires concernaient des soupçons de trahison conjugale - et la moitié de mes clients étaient portugais.»

Bruce a commencé sa carrière en 1997, après avoir suivi des cours pour devenir garde du corps. Il a enquêté sur plus de 100 cas d'infidélité. Photo: António Pires

Il a suivi des hommes, il a suivi des femmes, et il ne peut pas dire qu'ils ont triché plus l'un que l'autre. «Avant de me lancer dans ce métier, j'avais l'idée que les hommes étaient plus enclins à tricher. Puis, avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Les hommes sont plus enclins à se vanter et à parler de ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait. Les femmes sont plus discrètes, mais elles ont aussi une plus grande capacité à pardonner», dit-il. «Surtout quand un mariage avec des enfants est en jeu.»

Personne ne peut contrôler la vie de quiconque. Il y a toujours un côté abusif quand cela arrive. Bruce Fernandes, détective privé

En le regardant, on ne devinerait jamais qu'il est détective privé. Lorsqu'il travaille, il est plus facile de le voir en jean et en baskets qu'avec un imperméable et un chapeau de feutre. «L'image que les gens ont de mon métier est un peu celle créée par les films hollywoodiens, alors qu'en fait le plus important est de s'en sortir le plus normalement et discrètement possible», dit-il. Il parle d'une série de techniques pour préserver son camouflage, et cela vaut bien quelques heures de conversation. Nous allons y venir dans un instant.

La conversation porte maintenant sur la douleur d'un cœur brisé. «Au cours de ce quart de siècle, j'ai compris que plus une histoire d'amour est forte, plus la haine qui commence à grandir le jour où la romance prend fin est forte», dit-il en sortant un cigarillo qu'il allume en aspirant profondément. Bruce fait une pause, comme pour bien mesurer le poids de chaque mot avant de le prononcer. Il prend une gorgée de bière pour s'éclaircir la voix. «Un cœur qui bat la chamade peut très vite devenir un cœur de pierre. Parfois, la douleur de perdre quelqu'un est si grande que les gens cessent de croire, ils ne veulent pas s'exposer à une souffrance qui les rend amers et avec une tristesse permanente dans la poitrine», dit-il.

Plus une histoire d'amour est forte, plus la haine qui commence à grandir le jour où la romance prend fin est forte. Bruce Fernandes

Une autre gorgée de bière, une autre bouffée du cigarillo. En 25 ans, cet homme a tout vu - et a aussi beaucoup appris. «Dès les premières minutes de conversation avec un client, je peux dire si c'est un amour qui fonctionne ou pas, s'il peut se remettre d'une chute ou pas, si la complicité entre un couple est réelle», explique-t-il. Bruce Ferreira n'a peut-être pas suivi de cours de psychologie certifiés, il n'est peut-être pas conseiller conjugal et n'écrit pas de livres de développement personnel, mais il n'y a guère de personne qui comprenne aussi bien ce qui fait qu'une relation entre deux êtres humains fonctionne, ou pas. Et voici ce qu'il a à dire sur le sujet.

1 Leçons pour tomber amoureux Copier le lien

La formule du bonheur conjugal est beaucoup plus simple que l'on pourrait le croire. «Ce qui fait qu'une relation fonctionne, c'est la confiance. À partir du moment où l'ombre de la suspicion commence à se lever, c'est le début de la fin», prophétise-t-il. Il donne l'exemple d'un client qui lui a demandé d'espionner sa fiancée : «Il était convaincu qu'elle le trompait et je l'ai suivie pendant des jours, mais je n'ai rien trouvé. Rien. Zéro. L'homme était donc furieux contre moi, pensant que j'avais dépensé de l'argent pour rien - parce que je n'avais trouvé aucune preuve. Dans sa tête, le récit de l'infidélité était déjà écrit, et même si cela ne s'est pas produit, il avait déjà un scénario en tête», raconte-t-il.

Des changements soudains suspects

Lorsqu'un client l'approche pour recourir à ses services, Bruce passe une bonne heure à poser des questions. Ce n'est pas de la curiosité perverse, mais cette minutie l'aide à comprendre l'état de leur relation. «Les changements soudains dans le comportement sexuel sont le trait le plus évident. Dans un couple qui cesse d'avoir des relations intimes sans raison apparente, ou qui se met soudainement à en avoir de manière systématique et routinière, les chances qu'il y ait un cas de trahison sont plus grandes», explique le détective.

En mode surveillance. Bruce Fernandes perfectionne ses techniques depuis 25 ans. Un homme seul qui en observe un autre est souvent suspect. Bruce parle de la nécessité de maintenir un semblant de normalité. Photos : António Pires Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

2 En mode surveillance. Bruce Fernandes perfectionne ses techniques depuis 25 ans. Un homme seul qui en observe un autre est souvent suspect. Bruce parle de la nécessité de maintenir un semblant de normalité. Photos : António Pires

Galerie d'images

«Si les départs tardifs du travail et les projets d'absence augmentent, il est également probable qu'il se passe quelque chose. Mais je sais une chose : pour que la relation commence à échouer, il y a un chemin de désengagement dans la conjugalité qui a commencé bien avant. L'infidélité est rarement une cause, le plus souvent, c'est un effet.»

Dans les cas d'adultère, une personne vole quelque chose à l'autre. Jusqu'à ce qu'il soit attrapé Bruce Fernandes, détective privé

Et, selon lui, c'est dans les relations les plus contrôlantes que les cas se produisent. «Je me méfie toujours des personnes qui mettent en photo de profil une photo de leur couple sur les médias sociaux. Parfois, ils peuvent penser qu'ils donnent une preuve d'amour au monde, mais en fait ils annulent l'individualité de chacun des éléments de la relation», dit-il. Il en va de même pour ceux qui demandent à l'autre de leur donner le mot de passe de leur messagerie électronique, ou qui demandent à lire les messages qu'ils ont reçus sur leur téléphone, ou qui appellent constamment lorsque leur partenaire sort seul avec des amis. «C'est un signe que la relation est basée sur de la méfiance, sur une tentative de contrôler la vie de l'autre. Et c'est dans ce genre de lien manipulateur que, tôt ou tard, les choses ont tendance à exploser.»

Faire confiance à l'autre

Dans un amour sain, dit Bruce, la meilleure chose à faire est de faire confiance à l'autre : «Personne ne peut contrôler la vie de quiconque. Et il y a toujours un côté abusif quand ça arrive. La nature humaine nous fait fuir ce qui nous enchaîne, ce qui nous rend moins libres. Les mariages les plus heureux que j'ai connus étaient ceux de personnes qui se donnaient de l'espace. Pourrait-il y avoir une infidélité ? Oui, ça aurait pu. Mais l'autre personne n'était pas obsédée par le fait de scruter la vie de son partenaire, et cela me fait penser que les risques de trahison de la part d'une personne qui se sent libre sont bien moindres», dit-il.

Selon lui, il est parfois préférable de ne pas vouloir connaître tous les faits et gestes de notre partenaire. Il faut plutôt donner du temps et de l'espace à l'autre pour trouver sa propre individualité dans une vie commune. «Bien sûr, si une personne fait constamment des plans qui n'incluent pas l'autre personne, alors cela crée un déséquilibre qui est également malsain. Et puis il faut savoir se protéger et se garder, dire au miroir que nous sommes le plan A de nous-mêmes. Et que nous ne voulons jamais être le plan B de quelqu'un», soupire le détective.

«Mais nous devons aussi être conscients que la personne avec laquelle nous choisissons de partager notre vie a le droit de faire de même, de vouloir construire son projet.» L'astuce, dit-il, est d'avoir une conversation avec son partenaire et de faire coïncider les plans. «Mais à partir du moment où nous voulons que l'autre se comporte selon nos attentes, le bonheur a peu de chances de triompher.»

La forme physique est essentielle au travail de détective. Vous devez parfois sauter par-dessus des murs et grimper aux arbres. Ou passer des heures dans le coffre d'une voiture. Les téléphones portables ont aussi simplifié la vie des détectives. Photos : António Pires Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

3 La forme physique est essentielle au travail de détective. Vous devez parfois sauter par-dessus des murs et grimper aux arbres. Ou passer des heures dans le coffre d'une voiture. Les téléphones portables ont aussi simplifié la vie des détectives. Photos : António Pires

Galerie d'images





2 Regarder la réalité en face Copier le lien

Le déni est une circonstance courante dans les affaires qui sont passées entre les mains de Bruce Ferreira. «Depuis le premier jour, je me suis spécialisé dans le fait de prendre les gens en flagrant délit et je le fais parce que souvent les gens ne veulent pas regarder la réalité en face», dit-il, tout en posant une autre bière sur la table. La conversation, qui était prévue pour une heure et demie, en durera finalement six et se poursuivra un jour de plus. Quand le sujet central est l'amour, il semble qu'il n'y ait jamais assez de mots pour en parler.

Dans l'un des premiers cas sur lesquels il a enquêté, c'est exactement ce qui s'est passé. La femme soupçonnait son mari, chauffeur de bus, de la tromper. Il l'a suivi pendant un certain temps, l'a photographié avec sa maîtresse, une fille beaucoup plus jeune qui vivait à Bonnevoie. «Mais la femme avait du mal à le croire, alors un jour, j'ai attendu qu'ils aillent chez elle. J'ai appelé ma cliente et l'ai fait venir. Je lui ai dit dans quelle maison ils étaient et elle a frappé à la porte. L'homme a continué à dire que ce n'était pas ce dont ça avait l'air, mais elle ne m'a pas cru alors. Quelques mois plus tard, j'ai fini par la présenter à un de mes amis qui était divorcé et ils sont toujours ensemble aujourd'hui», dit-il en riant.

Il emmène ses clients sur les lieux

Une autre fois, il a été engagé par la sœur d'une femme qui vivait au Portugal. Son mari était venu travailler au Luxembourg et ils ne se parlaient que par téléphone. «Il lui disait toujours qu'il sortait avec des amis, mais elle était méfiante. Je l'ai donc convaincue de venir ici pour lui faire une surprise le jour de son anniversaire, sans le lui dire», dit-il. C'est ce qu'elle a fait. Elle est arrivée au Findel, a appelé son mari et lui a demandé comment il allait célébrer cet anniversaire. Il a répondu comme d'habitude, qu'il sortait avec des amis. «Ce soir-là, je l'ai emmenée dans un restaurant à Esch où il dînait avec sa maîtresse. Je suis resté à la porte et je ne suis parti que lorsque la femme a commencé à confronter son mari. C'était en fait un combat épique à mains nues. Puis je suis parti, mon travail était terminé», dit-il.

Bruce emmène ses clients sur le lieu de la trahison afin qu'ils puissent affronter leur conjoint. Mais il ne reste jamais pour voir les résultats de la dispute, ni ne montre son visage : «Je pense que mon travail vaut la peine, car après tout, je fais ressortir la vérité. Mais d'un autre côté, je sais aussi que je travaille dans le département des cœurs brisés - et ce n'est pas toujours facile à voir», dit-il. Parfois, il se rend compte lui-même que des gens ont été trompés et manipulés et il a pitié pour eux. «Les signes pourraient même tous être là, mais qui peut être rationnel quand il est amoureux ?»

Photo: António Pires

Bruce demande 1.500 euros d'avance chaque fois qu'un client l'engage. « Ce montant est déduit de mes heures de travail. Je prends 60 euros pour chaque heure de surveillance et il faut ajouter 50 euros par jour pour suivre le suspect par GPS», explique-t-il. Si le montant initial est atteint et qu'il manque encore des preuves à rassembler, des paiements de 500 euros suivent jusqu'à la clôture du dossier. «Le montant maximum que j'ai gagné, c'est grâce à un homme d'affaires luxembourgeois, qui savait très bien cacher son infidélité. Cela a fini par coûter 4.500 euros à sa femme, mais nous l'avons pris en flagrant délit. Il était dans un appartement à Bruxelles avec sa maîtresse et je devais le suivre.»

Des erreurs grossières

Certaines personnes savent aussi comment rendre une enquête difficile : «Il y a des erreurs grossières quand on commet une trahison - et la plus grosse de toutes est d'emmener quelqu'un chez soi quand son partenaire n'est pas là. Car même si vous ne vous faites pas prendre sur le moment, il y aura toujours des cheveux sur l'oreiller ou du rouge à lèvres sur les verres à vin. Je connais le cas d'une femme qui s'est fait attraper par son mari pour le simple fait que son amant avait utilisé la salle de bains et laissé la lunette des toilettes levée», poursuit-il.

Un infidèle expérimenté vide toutes ses poches avant d'arriver chez lui et a un ami de confiance qui connaît l'histoire et lui garantit un alibi. «Parce que si tu dis que tu dois toujours travailler tard, personne ne te croit. Surtout au Luxembourg, où les heures supplémentaires sont bien rémunérées. Si cet argent n'apparaît pas sur votre compte à la fin du mois, il est facile de repérer le mensonge», explique Bruce Fernandes. Si vous vous faites prendre, c'est généralement dans les détails. «Il suffit que le siège de la voiture soit dans une position différente de celle d'habitude».

Le détective affirme qu'il a d'autres tours dans son sac, mais refuse de faire un palmarès des trahisons efficaces. «Notamment parce qu'alors je perdrais mon travail», dit-il en riant. Puis il se ressaisit et recommence la phrase. «Sérieusement maintenant, je regarde l'infidélité comme je regarde un vol. Dans l'adultère, en fait, quelqu'un vole quelque chose à l'autre. Il va voler un peu et passer, puis il volera encore plus. Jusqu'à ce qu'un jour il se fasse prendre.» Et Bruce croit que tôt ou tard, tout le monde se fait prendre.

3 Techniques de détective Copier le lien

Être en bonne forme physique est essentiel pour un détective : «Dans ce métier, vous devez sauter des murs, grimper aux arbres, supporter des changements de rythme constants et, pour cela, vous devez avoir une bonne condition physique», explique-t-il. Maître en arts martiaux, il s'entraîne régulièrement et participe à des compétitions de MMA - Mixed Martial Arts - «J'ai commencé par le karaté à l'âge de 12 ans, mais j'ai aussi fait du taekwondo, du jiu-jitsu, de la capoeira, du kung-fu, du kick-boxing et de la boxe thaïe. Je n'ai donc jamais eu besoin de porter une arme. En cas de besoin, je sais comment me défendre avec mon corps», dit-il.

Le surnom de Bruce vient de son admiration pour Bruce Lee. Et, plus généralement, pour tous les arts martiaux. C'est parce qu'il sait comment se défendre qu'il n'utilise pas d'arme. Photos : António Pires Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

2 Le surnom de Bruce vient de son admiration pour Bruce Lee. Et, plus généralement, pour tous les arts martiaux. C'est parce qu'il sait comment se défendre qu'il n'utilise pas d'arme. Photos : António Pires

Galerie d'images

Dans le garage de l'immeuble où il vit, il répète des coups pour la démonstration d'aujourd'hui. Il fait tourner son corps sur un coup de pied, et a une capacité de levage extraordinaire. Puis il lance quelques coups en l'air. Il explique ce qu'il faut faire si quelqu'un l'attaque de front, que ce soit avec un couteau ou un revolver. «Mais l'astuce consiste toujours à éviter de se retrouver dans une situation de conflit ouvert», explique-t-il. En 25 ans de carrière, il n'a pas eu besoin d'utiliser ses poings une seule fois.

Fan des films de Bruce Lee

Le surnom de Bruce vient de sa passion pour Bruce Lee. «Dès mon plus jeune âge, je suis devenu un fan de ses films, puis de ceux de Van Damme et de Chuck Norris», se souvient-il. «Mes autres films préférés étaient les films policiers, bien sûr, et je ne manquais pas un épisode de Remington Steele [une série des années 80 avec Pierce Brosnan]. C'est amusant de voir que dès le plus jeune âge, la vie semblait déjà prendre cette direction.»

Mais si la conversation porte sur sa profession, il y a une autre caractéristique qu'il considère encore plus importante que la forme physique. «Il faut avoir une énorme patience. Il faut parfois passer cinq ou six heures à attendre dans une voiture pour prendre une photo en 15 secondes. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller manger, vous ne pouvez pas aller aux toilettes», énumère-t-il.

Pour pallier les besoins urgents, il prend une bouteille d'eau vide d'un litre et demi. «Je sais que ce n'est pas la chose la plus charmante du monde, mais parfois vous avez vraiment besoin de rester au même endroit. Il m'est arrivé une fois de perdre une photo prouvant une trahison parce que je suis sorti de la voiture pour aller courir après des buissons.»

Etre toujours accompagné

Une chose qu'il sait par expérience, c'est qu'un homme debout dans une voiture éveille les soupçons. «Si vous n'êtes pas malin, il y aura forcément un voisin qui finira par appeler la police parce qu'il y a là un adulte qui fait Dieu sait quoi», explique-t-il. Il n'est pas rare qu'il emmène un chien avec lui pour de courtes visites, l'animal pouvant être utilisé pour une promenade dans le quartier. «Lorsque je dois attendre quelques heures, je m'allonge souvent dans le coffre de la voiture et je le laisse entrouvert afin de pouvoir voir la cible par une fente. C'est extrêmement inconfortable car on ne peut pas s'y étirer et on risque d'avoir une crampe», dit-il.

L'idéal, cependant, est de marcher accompagné. «Si vous êtes avec une femme dans une voiture, personne ne pensera que c'est étrange - ils peuvent discuter, sortir ensemble ou autre chose. Ma femme m'accompagnait souvent dans mes planques, notamment parce qu'aller dîner seul, ou aller en discothèque seul, pouvait parfois sembler étrange», explique-t-il. «Dans ces occasions, j'ai souvent pu parler de manière informelle avec la cible, j'entamais une conversation avec elle. Ils n'ont jamais soupçonné quoi que ce soit : nous étions juste un autre petit couple qui s'était retrouvé dans le même espace. Et tu poses même une question innocente qui pourrait te donner la réponse dont tu avais besoin.»

Et si deux voitures peuvent espionner, c'est encore mieux. «J'ai compris que la moitié des relations extraconjugales se déroulent entre collègues de travail. Si vous êtes dans une voiture qui suit quelqu'un et que cette personne s'engage dans une conduite hors route, elle va immédiatement se rendre compte que la voiture derrière elle la suit», poursuit-il. «Maintenant, si vous les laissez passer, allez tout droit, et qu'il y a une autre voiture derrière vous qui contrôle la situation, alors c'est une infraction flagrante». Bruce dit que c'est assez courant les soirs de fête de Noël dans les entreprises. Ou au dîner d'anniversaire d'un collègue commun. Au fur et à mesure que les verres se remplissent, les inhibitions se vident.

4 L'homme derrière le détective Copier le lien

Parfois, Bruce regrette le bon vieux temps. Lorsque vous deviez prendre une caméra pour filmer, ou utiliser un grand objectif sur votre appareil photo pour immortaliser un suspect à distance. «Il y a eu une grande révolution technologique ces dernières années et aujourd'hui, je peux tout faire sur mon téléphone portable. Film, photographie, face avant, face arrière, tout ce que vous voulez. Il existe également des dispositifs GPS qui suivent la voiture et évitent les poursuites. D'un côté, la vie d'un détective est devenue beaucoup plus tranquille grâce à la technologie, de l'autre, il me manque parfois cette poussée d'adrénaline que l'on ne ressent que lorsque l'on sait que tout peut échouer.»

J'ai grandi à Pfaffenthal, dans une maison sans toilettes. Et j'ai toujours rêvé d'une autre vie pour moi. Bruce Fernandes, détective privé

Son entrée dans ce monde s'est faite par coïncidence. «J'étais déjà fou d'arts martiaux et en 1997, j'ai vu une publicité pour suivre un cours pour devenir garde du corps. J'ai appelé et j'ai été la seule personne à m'inscrire. Le professeur était un homme appelé Jacques-François Catellani qui avait été dans la légion étrangère. En gros, c'était un cours sur les techniques paramilitaires», se souvient-il. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son maître possédait aussi une agence de détectives privés. «Après quelques mois, il m'a dit qu'il avait besoin de quelqu'un qui parle portugais car il y avait beaucoup de clients. Et je parlais tout : luxembourgeois, allemand, français, portugais et anglais. J'ai immédiatement accepté l'invitation.»

Dans sa maison, assis sur le canapé, et surveillant les suspects depuis son téléphone portable. Photo: António Pires

Depuis qu'il est enfant, il est prêt à vivre une vie d'aventure. Bruce, alias Sérgio, est né dans la capitale du Grand-Duché, fils d'un ouvrier du bâtiment et d'une femme de ménage de Pombal qui ont émigré à la recherche d'une vie meilleure. «Ce n'était pas ce que je voulais faire, je voulais une autre vie pour moi», raconte-t-il. «J'ai grandi à Pfaffenthal, dans une maison sans salle de bain. Je me souviens que je ne pouvais jamais ramener un camarade de classe à la maison après l'école, car la maison n'était pas adaptée. Qu'il n'y avait pas de cadeaux à Noël, sauf s'il s'agissait de jouets usagés provenant des maisons où ma mère travaillait de jour. Et j'ai toujours grandi avec le sentiment que je voulais faire quelque chose de différent», dit-il.

Il a travaillé pour Frank Schneider

En 2009, il a décidé d'ouvrir sa propre agence. Et c'est ainsi qu'Octogane Investigations est né. La plupart des cas dont il s'occupait étaient des cas d'adultère. Puis il a commencé à travailler pour Sandstone, une société fondée par Frank Schneider - ancien directeur adjoint des services secrets du pays, SERL. « C'était avant le scandale qui a fait de Schneider l'ennemi public numéro un du Luxembourg. Il me demandait simplement de distribuer le courrier, de garder un œil sur certains hommes d'affaires, d'essayer de comprendre avec quels fonds d'investissement telle ou telle personne travaillait.»

Schneider a été arrêté par la police française en 2021 et est maintenant accusé par les autorités américaines de travailler pour OneCoin, une cryptomonnaie utilisée pour le blanchiment d'argent que le journal britannique The Times a défini comme l'un des «plus grands systèmes de corruption de l'histoire financière.» Bruce nie tout lien avec cette affaire. «Les relations de Schneider avec OneCoin commencent en 2015 et j'ai travaillé pour lui avant cela», se défend-il.

Toujours rechercher la vérité

Bruce a également fait de la prison, et il n'a pas honte de l'admettre. «J'avais un gymnase à Sandweiller qui a brûlé et les autorités ont suspecté que c'était moi qui avais mis le feu pour toucher de l'argent de l'assurance. J'ai passé neuf mois en détention provisoire, mais à ce jour, aucune charge n'a été retenue contre moi.»

Si le sujet de cette histoire est l'amour et la trahison, cette conversation importe peu pour l'affaire. La seule chose qu'il a à dire, c'est que si dans les affaires de cœur, il n'y a pas toujours de justice, on ne peut pas attendre la perfection d'un quelconque système judiciaire. La seule chose qu'il continuera à rechercher en tant que détective est la même chose qu'il attend des tribunaux : la vérité et rien que la vérité.

Cet article a été publié pour la première fois sur Contacto.lu

