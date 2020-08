Un coup de vent aussi bref que violent (plus de 120 km/h) allait bouleverser l'été de Pétange et Bascharage laissant un paysage de désolation derrière son passage. Un an plus tard, qu'en retenir? D'abord la formidable solidarité entre habitants et de tout le pays.

Les leçons de la tornade du 9 août

(pj avec Luc Ewen) Comme cette année, il faisait déjà très chaud en ce milieu d'été 2019. Le Luxembourg avait même battu son record de température. Mais ce vendredi 9 août, alors que le week-end approchait, c'est un événement inattendu qui allait glacer le sang des habitants de Pétange et Bascharage. Il était 18h et une tornade s'abattait sur le sud du pays. Rafales incroyables soulevant les toitures ici, déformant des pylônes là-bas, mettant à mal les arbres, jouant avec tout ce qui était trop léger pour ne pas s'envoler sous sa force. Quelques minutes apocalyptiques qui n'emportèrent, miraculeusement, aucune vie. Un quart d'heure plus tard, tout n'est plus que désolation.

Rue des Prés à Pétange, une quinzaine d'habitations ont perdu leur toiture. Dans tout le voisinage, des débris sont venus s'abattre sur les voitures stationnées. Partout les cabanes de jardin sont sens dessus dessous. Gravats, branchages et autres objets encombrent les rues comme après une guerre. A première vue, les assureurs estiment les dégâts à près de 100 millions d'euros. Du jamais-vu pour un événement naturel, même les pluies torrentielles qui s'étaient abattues sur le Mullerthal en 2018 avaient occasionné moins de dégâts.

Scène de désolation juste après le coup de vent et les pluies qui l'ont accompagné durant quelques minutes à peine. A Kaërjeng, la cartographie des dégâts est on-ne-peut plus linéaire, comme le passage de la tornade. Passée la stupeur, voisins, riverains, collègues, amis, proches se sont mobilisés pour dégager les débris des rues, comme ce morceau de toiture. Photo : Laurent Blum Des jours durant, le ballet des engins a permis aux deux villes sinistrées de retrouver un peu de leur allure d'hier. Photo : Anouk Antony Les artisans, charpentiers en tête, ont fait preuve d'une réactivité incroyable même au cœur de l'été.Juste quelques escrocs se sont glissés dans le lot des intervenants... Photo : Anouk Antony A chacun ses armes pour effacer les dégâts lié aux vents qui ont soufflé à plus de 120 Km/h Photo : Anouk Antony La ministre Corinne Cahen ici avec Pierre Mellina lors d'une réunion d'information aux sinistrés. Photo : Lex Kleren L'Armée a immédiatement apporté son soutien dans les deux communes. Photo : Anouk Antony 30% des dossiers présentés aux assureurs concernent des dégâts sur véhicules. Photo : Anouk Antony La venue du Grand-Duc sur les lieux de la tornade a réconforté nombre de sinistrés Photo :Anouk Antony C'est un Xavier Bettel hagard qui a découvert l'ampleur de la catastrophe le dimanche. Photo :Anouk Antony

Un an plus tard, l'Association des compagnies d'assurance (ACA) reconnaît qu'elle a -pour l'heure- remboursé un peu moins. Mais rares ont été les reproches sur la réactivité de la profession, mobilisée dès les premières heures aux côtés des victimes. Au total, les assureurs du pays auront reçu près de 4.000 déclarations de sinistre. «70% des dossiers concernent des habitations et 30% des véhicules».

Sur place, le CGDIS est bien entendu mobilisé, au-delà des corps du secteur. L'armée viendra elle aussi en renfort rapidement. Pompiers et militaires assistant des habitants étourdis devant l'ampleur de la catastrophe. Mais tout aussi rapidement va s'organiser une incroyable solidarité. De tous les coins du Luxembourg arrivent des bénévoles, relevant les manches pour déblayer des tonnes de débris, apportant vêtements et nourriture aux familles se retrouvant sans maison du jour au lendemain. En plein congés collectifs, l'artisanat lui aussi se mobilise pour apporter son savoir-faire. Les hôteliers, eux, proposent des nuitées à ceux qui n'ont plus où dormir.

Plus d'un million d'euros récoltés

Et voilà maintenant le Grand-Duc Henri et le gouvernement qui se rendent au chevet des deux communes meurtries. Réconfort des discussions, promesse des politiciens d'apporter tous les soutiens nécessaires. Les plans d'aide sont mis en place en urgence, et c'est avec la même rapidité que des opérations de solidarité naissent sur les réseaux sociaux. Et le chiffre de cette aide improvisée va vite dépasser le million d'euros. Là encore, de l'inédit.



Il y a peu, l'échevin de Kërjeng Frank Pirrotte (CSV) a justement fait le point sur la répartition des dons collectés. Transparence totale sur ces 1.029.968 euros précisément qui ont été gérés par les associations Käerjeng hëlleft et Fir e gudden Zweck - Gemeng Péiteng. Ainsi, a-t-on appris, que deux vagues de versements ont déjà eu lieu en priorité aux ménages qui n'avaient pas encore reçu des aides d'Etat.

Entre juin et juillet 2020, 40 dossiers sur Käerjeng auront été soldés avec des aides atteignant 246 500€ et côté Pétange près de 500.000€ pour 90 demandes. Fin septembre, environ 338.500 euros pourront encore être versés. «Ce qui laisse une réserve d'environ 44000 euros qui servira à payer les dossiers encore incomplets en septembre», note l'élu.

Cet élan populaire, cette mobilisation incroyable, les deux bourgmestres CSV Michel Wolter (Käerjeng) et Pierre Mellina (Petange) les ont toujours salués. Accueillant pour les remercier les bénévoles ayant rendu service à la collectivité. Mais pour ce dernier, le bilan de la tornade d'août 2019 ne saurait se traduire que par ces aides. Ainsi, le conseil échevinal pétangeois a-t-il veillé ces derniers mois à l'élaboration d'un plan de crise pour sa commune. Chose qui n'existait pas lors de la catastrophe d'un côté, mais qui a parfaitement fonctionné chez le voisin.

A chacun son rôle

«Par exemple, Käerjeng disposait d'une hotline le jour de la tornade, alors que chez nous, nos concitoyens avaient du mal à joindre les services communaux...», note Pierre Mellina. Pétange a donc désormais un numéro de téléphone pouvant être activé immédiatement, en tant que ligne d'assistance. Une équipe gérant ces appels et une autre équipe municipale de gestion des crises ont également été constituées.

Ancien ministre de l'Intérieur, Michel Wolter, lui, voudrait bien que soient clarifiés à l'avenir les responsabilités et le rôle des communes et du CGDIS. A ses yeux, l'expérience du 9 août et des jours suivants a mis en lumière quelques incompréhensions entre les deux partenaires. A ce titre, le bourgmestre a d'ailleurs fait part de quelques reproches auprès du Haut Commissariat à la protection nationale sur les missions à assumer d'un côté par les services de l'Etat en cas d'événement exceptionnel et celles répondant des communes.

