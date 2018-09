Les lampions illuminent les rues et le jardin de Wiltz

La nuit des lampions à Wiltz est devenue l'un des événements culturels les plus populaires du nord du pays. Samedi soir, près de 10.000 visiteurs ont encore une fois assisté à ce spectacle très particulier de lumière et de musique.

Même la pluie n'a pas empêché les milliers de visiteurs d'assister à la 11e édition de la nuit des lampions à Wiltz samedi soir. Ils n'auront pas regretté leur venue parce que le spectacle de lumière et de musique était très réussi.

Les lanternes colorées, en partie faites à la main, allant des motifs classiques aux créatures fantastiques comme des dragons de plusieurs mètres ont plongé le jardin de Wiltz dans une atmosphère magique.

Le spectacle s’étendait de l’Amphithéâtre du Château via la Grand-Rue, la Place des Martyrs jusqu’au Jardin de Wiltz.



Le groupe hollandais Altin Gün a animé la soirée avec un mélange de rythmes funk et folkloriques turcs. Le projet pop new-yorkais Half Waif, le groupe islandais Hugar et même le groupe de rock Halifax ont fait de Wiltz un monde de merveilles sonores et lumineuses jusque tard dans la nuit.

Le clou de la soirée a été offert par la compagnie française Compagnie Off et sa mise en scène de gigantesques girafes rouges.

Nico Muller (trad. ChB)