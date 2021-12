Faudrait-il imposer à nouveau le port du masque en classe alors que le virus circule de plus en plus parmi les jeunes scolarisés? Plusieurs voix le demandent.

Luxembourg 3 min.

Education

Les juniors pris dans la quatrième vague

Patrick JACQUEMOT Faudrait-il imposer à nouveau le port du masque en classe alors que le virus circule de plus en plus parmi les jeunes scolarisés? Plusieurs voix le demandent.

Le covid ne cesse de gagner du terrain. Le dernier rapport hebdomadaire du ministère de la Santé parle de 14% de nouveaux cas d'une semaine à l'autre. Mercredi, le bilan quotidien relevait aussi un nombre de nouveaux cas positifs jamais atteint depuis le début de l'année. Mais l'une des données les plus critiques ces derniers jours tient dans la circulation du virus parmi les plus jeunes générations. Ainsi, les 0-14 ans représentent aujourd'hui plus du quart (27%) des 5.727 infections actives identifiées au Luxembourg.

Les enfants belges seront masqués dès 6 ans Pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid, la Belgique a pris une série de nouvelles mesures restrictives. L'exécutif a notamment acté une fermeture anticipée des écoles maternelles et primaires, le 18 décembre.

Et la tendance ne prête guère à l'optimisme. Ainsi, la classe d'âge des 0-14 ans est celle qui connait actuellement le taux d'incidence covid le plus élevé dans le pays. Il est question de 758 cas/100.000 individus de cette génération. Un ratio qui augmente quand, dans le même temps, côté seniors, l'épidémie semble moins agressive. C'est d'ailleurs chez les 75 ans et plus que le taux d'incidence a le plus régressé du 29 novembre au 5 décembre (-14%), s'établissant à 147 cas/100.000 habitants.

Si le ministère de l'Education a déjà révisé le protocole sanitaire pour les scolaires, la question d'un nouveau pas à franchir se pose. Car, même si désormais cinq tests de dépistage sont proposés aux plus jeunes (en tout cas du 8 au 14 décembre), cela ne freine pas suffisamment la montée des infections en milieu scolaire. D'où notamment cette réaction d'Alain Massen qui, à Contacto, signifiait que ce dépistage ne devrait plus être une option mais une obligation à l'école élémentaire.

Et le président de la représentation nationale des parents d’élèves d'enfoncer le clou : «Dans le cas où les parents refuseraient de faire tester leur enfant, ces garçons et filles devraient être obligés de porter des masques pendant les cours et durant les récréations».

Rien ne presse pour la vaccination générale des 5-11 ans Si vaccination des plus jeunes il doit y avoir au Luxembourg, le Conseil supérieur des maladies infectieuses recommande de cibler d'abord les enfants vulnérables et les petits vivant auprès de personnes susceptibles de développer des formes covid graves.

D'ailleurs, il n'est pas le seul à évoquer cette piste. Le Dr Thérèse Staub, présidente du Conseil supérieur des maladies infectieuses, l'avait signifié début novembre déjà. Cette solution temporaire a aussi les faveurs de Jean-Marc Cloos, représentant des parents d'élèves auprès de la commission scolaire de la Ville de Luxembourg. «C'est le moment où la plus grande prudence s'impose», estime-t-il alors que le vaccin anti-covid pour les moins de 12 ans n'est pas attendu avant le 20 décembre.

Sans compter que les premiers jeunes ayant accès à cette injection seront d'abord les sujets vulnérables ou en contact avec des personnes vulnérables. Il faudra donc du temps pour que les deux doses préconisées ne soient administrées aux tout-petits.

La crainte n'est pas seulement de voir l'organisation des cours perturbée, ou le retour à un enseignement à distance dont chacun reconnait les limites. L'anxiété concerne aussi l'impact de l'épidémie sur les jeunes organismes. Certes, la plupart du temps, les jeunes développent des formes bénignes voire asymptomatiques de la maladie transmise. Mais certains infectés doivent tout de même être hospitalisés pour se rétablir, en soins normaux comme en soins intensifs.

Par ailleurs, on a encore peu de recul sur les effets à moyen et long terme du virus. Et les situations de covid long n'épargneront certainement pas les adolescents et leurs benjamins, d'où une prudence à conserver, à renforcer aussi certainement.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.