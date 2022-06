Si 60 % des jeunes Européens interrogés par l'EUIPO ont déclaré préférer accéder à des contenus numériques à partir de sources légales, 28% des jeunes résidents luxembourgeois ont intentionnellement eu recours au piratage.

Les jeunes résidents toujours adeptes du piratage

Megane KAMBALA Si 60 % des jeunes Européens interrogés par l'EUIPO ont déclaré préférer accéder à des contenus numériques à partir de sources légales, 28% des jeunes résidents luxembourgeois ont intentionnellement eu recours au piratage.

Parce que les jeunes Européens sont déjà les usagers d'aujourd'hui, l’EUIPO, l'Office européen de la propriété intellectuelle, publie depuis 2016 un tableau de bord tous les trois ans, afin de faire l'état des lieux des motivations des 15-24 ans lorsqu’ils décident de se procurer des contenus numériques ou des biens physiques en ligne. L'objectif est de comprendre pourquoi ils font le choix de respecter ou non les droits relatifs à la propriété intellectuelle qui y sont associés.

Principal point à retenir pour la globalité de l'étude 2022: Les jeunes Européens achètent davantage de produits de contrefaçon et continuent d’accéder à des contenus piratés.

Au Luxembourg, 34 % des jeunes ont donc acheté intentionnellement des produits contrefaits (contre 37% dans l'UE) et 28% ont sciemment accédé à des contenus piratés (contre 21% dans l'UE).

Surtout les films

D'après l'enquête, les types de contenus provenant de sources illégales qui sont le plus souvent consultés par les jeunes résidents sont les films (50%), les séries (50%), la musique (27%), mais aussi les logiciels (21%), les évènements sportifs en direct (30%), les jeux vidéo (18%) et enfin les livres électroniques (17%).

Côté contrefaçons, les vêtements (16%), les chaussures (10%), l'électronique (9%) et les produits d'hygiène incluant cosmétiques et parfums (6%) sont les produits les plus achetés de façon délibérée au Luxembourg.

Toutefois, 60 % des jeunes Européens ont déclaré préférer accéder à des contenus numériques provenant de sources légales, contre 50 % en 2019. Au Grand-Duché, ce pourcentage représente 53 % des jeunes. Des chiffres qu'on peut certainement relier à l'essor des abonnements familiaux tels que Deezer Premium, Netflix, Amazon Prime ou encore Disney +, même si la plupart sont en perte de vitesse en matière de croissance.

Le prix et l'accessibilité restent les principaux facteurs

Dans la même lignée que les conclusions déjà rendues en 2019, il s'avère que les prix cassés et l’élargissement du choix de contrefaçon ou de contenus illégaux sont restés les principales raisons avancées par les répondants y ayant recours.

Certains répondants ont par ailleurs indiqué ne pas se soucier de savoir si le produit était un faux, convaincus qu’il n’y avait pas de différence entre les produits authentiques et contrefaits et ont souligné la facilité de trouver ou de commander des contrefaçons en ligne (18%).

Enfin, concernant l’accès à du contenu provenant de sources illégales et l’achat de contrefaçons, on note une augmentation (de 5 et 6 points de pourcentage respectivement) de la proportion de répondants avançant le fait que «des amis ou d’autres personnes que je connais font cela», ce qui démontre bien l’ampleur des influences sociales...



