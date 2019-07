Les jeunes préfèrent la voiture à la planète

Les Luxembourgeois âgés de 18 à 30 ans sont-ils plus concernés par l'environnement ou par les automobiles à grosses cylindrées? C'est la question poséqu'une récente étude menée auprès d'une population de 500 hommes et femmes

Les Luxembourgeois âgés de 18 à 30 ans sont-ils plus concernés par l'environnement ou par les automobiles à grosses cylindrées? C'est la question poséqu'une récente étude menée auprès d'une population de 500 hommes et femmes

(VO) - Une récente étude menée par Quest, montre que les jeunes femmes adoptent un avis plus nuancé et des envies plus raisonnables quand il s'agit de voitures. Le sondage a été mené auprès de 500 personnes, entre 18 et 30 ans composant un groupe de 269 hommes, de 231 femmes et de 410 résidents et 90 personnes issues de pays voisins.

Les jeunes femmes du panel ont montré qu'elles considèrent la voiture, certes, comme un instrument de liberté mais qu'elles restent soucieuses également de sa consommation et de ses émissions de CO2. Pour une majorité de femmes, il est important que le véhicule soit respectueux de l'environnement et qu'il consomme peu.



Les jeunes hommes, eux, sont davantage sensibles à l'argument de la voiture comme gage de réussite sociale. Ainsi quand le panel est mis en situation et doit choisir entre trois voitures d'entreprise, 29% optent pour le modèle consommant le plus et émettant le plus de CO2 quand 25% choisissent le modèle plus respectueux de l'environnement en terme de consommation et d'émissions.

D'ailleurs, lorsqu'on propose à ces jeunes de se voir offrir une voiture d'entreprise, ils sont 98% à l'accepter et seulement 2% à refuser l'offre.



Mais encore faudrait-il qu'ils aient leur permis de conduire et c'est un but que les 18-30 ans semblent s'être fixés puisqu'ils sont 98% à vouloir le passer. Au moment de répondre à ces questions, ils étaient d'ailleurs 68% à avoir un permis de conduire, 15% en cours d'obtention et 15% à ne pas l'avoir mais souhaitant le passer.

La flexibilté avant tout



L'étude 2019 montre que les jeunes considèrent que la voiture présente plus d'avantages que d'inconvénients. Pour la grande majorité d'entre eux (96%), disposer d'un véhicule signifie être flexible et représente un atout certain que 68% pensent faire valoir lors d'une recherche d'emploi.



Outre le sentiment de liberté que procure l'auto, c'est aussi sa praticité et sont autonomie qui séduisent. Bien sûr, les 18-30 ans interrogés sont sensibilisés aux questions de mobilité et l'inconvénient le plus notable à leurs yeux reste l'accessibilité des parkings. Ils sont 63% à y voir un sérieux inconvénient bien plus tangible que l'impact sur l'environnement (49%), les coûts liés à l'entretien du véhicule (42%) ou les accidents de la route (34%).

Questionnaire inversé



D'après Quest, cette étude a été menée selon une méthodologie bien particulière ayant également pour but de montrer combien l'ordre des questions posées influe directement sur les réponses. Cette méthode montre également que les personnes qui sont fixés sur les voitures de prestige ne sont pas perturbées par cette nuance et répondent toujours en faveur de la voiture au détriment de l'écologie.

Ainsi, le même questionnaire a été posé à des groupes différents mais l'ordre des questions a été inversé. Dans un groupe, la voiture de société était mise en avant au détriment de l'environnement et c'est en faveur de la voiture que le panel s'est prononcé. Dans un deuxième groupe, c'est l'inverse qui a été réalisé et les personnes se sont senties davantage concernées par l'aspect écologique.











