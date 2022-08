Il apparait qu'en 2021, plus d'un enfant sur trois a reçu son premier smartphone entre l'âge de 10 et 12 ans.

Smartphones, ordinateurs, tablettes, etc.

Les jeunes passent 5 heures par jour sur leur portable

Simon MARTIN

Déjà en février dernier, un premier rapport de Bee Secure démontrait à quel point la population luxembourgeoise, et plus particulièrement les jeunes, était accro à son smartphone. Une situation qui n'est pas sans risque vis-à-vis des utilisations qui sont faites de ces nouvelles technologies.

Ce mercredi, c'est le Statec qui est venu apporter ses conclusions vis-à-vis de l'utilisation de celles-ci. Ainsi, on apprend qu'en 2021, 99% de la population luxembourgeoise âgée entre 16 et 74 ans était connectée. Pour accéder à internet, 90% des résidents utilisent leur smartphone, 62% leur ordinateur portable, 41% leur pc, 45% leur tablette et 38% d'autres appareils comme des téléviseurs ou des consoles de jeux. Autant dire qu'une bonne partie d'entre eux ne se satisfait pas d'une seule source et est donc multiconnectée.

Trois seniors sur quatre connectés

Ce n'est guère une surprise, ce sont surtout les jeunes âgés entre 16 et 24 ans qui surfent sur internet via leur smartphone, de l'ordre de 97%. Les seniors ne sont toutefois pas en reste puisqu'ils sont 73% âgés entre 65 et 74 ans à utiliser un smartphone pour se connecter.

Bref, cette technologie s'est désormais fondue dans le quotidien des Luxembourgeois. À partir de quel âge les plus jeunes sont-ils toutefois initiés à celle-ci? Les données du Statec sur le sujet sont assez surprenantes et témoignent d'un brusque changement dans les mœurs survenu au cours de ces dernières années. Ainsi, 4% des jeunes internautes ont reçu leur premier smartphone entre 6 et 8 ans, 8% entre 8 et 9 ans, 39% (soit plus d'un enfant sur trois) entre 10 et 12 ans. Environ la moitié des autres ados ont reçu leur premier smartphone après 12 ans.

Le portable pour les jeunes ados, d'accord, mais avec modération toutefois ! Enfin, difficile de parler de modération au regard du temps d'écran moyen observé par jour. Si celui-ci diminue avec l'âge, notons qu'un tiers des 16 à 24 ans passent plus de cinq heures par jour sur leur téléphone, ce qui est considérable, surtout au regard des plus de 65 ans qui consacrent moins d'une heure par jour à cette même activité.

Si internet peut être vu comme un moyen d'en apprendre davantage sur le monde ou comme un moyen de se divertir tout simplement, les dérives sont malheureusement légion, notamment sur les réseaux sociaux. Scroller sur Twitter, Facebook ou Instagram est d'ailleurs l'activité de prédilection de 85% des jeunes de 16 à 24 ans. Elle est seulement supplantée par l'écoute de musique, qui est l'activité favorite de 90% des jeunes sondés. On retrouve également à 84% la consultation de sites de partage de vidéos tels que YouTube et TikTok. À noter que concernant les messageries instantanées (WhatsApp, Viber, Messenger, etc.), les jeunes ne se distinguent pas beaucoup de leurs aînés (65-74 ans) qui sont également très séduits par ces applications.





