Le rapport Bee Secure Radar a analysé comment les jeunes Luxembourgeois utilisent les nouvelles technologies. Si certains résultats sont réjouissants, d'autres quant à eux sont édifiants et interpellants.

Luxembourg 6 min.

Une étude de Bee Secure

Les jeunes de plus en plus exposés à des contenus violents

Simon MARTIN Le rapport Bee Secure Radar a analysé comment les jeunes Luxembourgeois utilisent les nouvelles technologies. Si certains résultats sont réjouissants, d'autres quant à eux sont édifiants et interpellants.

Ce mardi 7 février, c'est le «Safer Internet Day», une journée pour un internet plus sûr. Pourtant, un internet sans danger, ce n'est pas pour demain. Il suffit de se pencher sur le dernier rapport «Bee Secure Radar», qui a analysé la manière dont les jeunes Luxembourgeois utilisent les nouvelles technologies, pour s'en rendre compte.

«Sur internet, le sexisme s'auto-entretient par le silence» Quand on est une femme sur internet, inutile de justifier de centaines de milliers d'abonnés pour être confrontée au sexisme. Streameuse depuis plus de deux ans, Krysthal déplore le manque d'outils disponibles pour faire face à ce phénomène.

Déjà l'année passée, on apprenait qu'à l'âge de 12 ans, ils étaient 80% à posséder un smartphone. De plus, ceux-ci passaient en moyenne trois heures par jour à le consulter. Cette année encore, ils sont de plus en plus jeunes au moment d'obtenir leur premier smartphone. C'est bien simple, l'âge moyen d'obtention du premier smartphone est de 11 ans. «Le choix des parents est avant tout motivé par des raisons de sécurité et d'accessibilité», précise l'étude.

Viennent ensuite les réseaux sociaux ainsi que les différentes applications. On apprend notamment que l'âge moyen du premier compte sur les médias sociaux se situe à 12 ans. Ce qui est assez interpellant au regard de la politique de ces mêmes réseaux qui demande à ce que les personnes soient âgées d'au moins 13 ans avant de pouvoir s'inscrire.

Instagram en tête des réseaux sociaux, TikTok loin derrière

En parlant de réseaux, Instagram (91%), YouTube (87%) et Snapchat (87%) sont les trois applications les plus utilisées par les 12-16 ans. TikTok ne se classe que 5e (79%), derrière WhatsApp (85%). Le classement diffère totalement pour les 17-30 qui, quant à eux, utilisent majoritairement WhatsApp (93%), Instagram (91%) et enfin Facebook (90%) et Messenger (88%).

Une helpline davantage prisée par les adultes Bee Secure Helpline est un service d'assistance téléphonique gratuit anonyme et confidentiel, joignable par téléphone au 8002-1234 ou via un formulaire en ligne. Il fait partie des différents services proposés par Bee Secure comme la Stopline (lire ci-dessous). Pendant l'année scolaire 2021/2022, 449 appels ont été enregistrés sur la helpline, c'est moins que l'année précédente. Pour la même période, les thèmes les plus abordés par les jeunes appelants ainsi que leurs parents concernaient majoritairement la cybercriminalité, aux côtés du cyberharcèlement et de l'éducation aux médias (30% des appels). Cependant, les adultes représentent la majorité des appels, les enfants utilisent donc cette helpline en minorité. «De manière générale, les enfants et adolescents eux-mêmes font rarement appel à la helpline», note l'enquête.

Peu importe le support ou l'application utilisée, le danger peut venir d'un peu partout sur internet. Parmi les craintes les plus recensées par les plus jeunes, on retrouve forcément le cyberharcèlement, la traque d'informations personnelles (appelé stalking en anglais), la collecte de données personnelles à leur insu ou encore les contenus sexuels et violents. A contrario, la plus grande crainte des 17-30 ans réside dans la désinformation et les fake news.

Concernant le cyberharcèlement, le rapport de Bee Secure fait état d'une moitié de jeunes âgés de 12 à 16 ans ayant été victime de ce genre d'agissement. «L'incidence du cyberharcèlement tend donc à être relativement élevée et prouve la grande importance quantitative du phénomène», déplore l'étude.

Internet agit «comme une caisse de résonance» Loin de n'être que virtuel, le cyberharcèlement peut rapidement prendre des proportions incontrôlables. Parfois invisibles, souvent tues, elles ne sont néanmoins pas sans conséquences sur la santé des victimes.

Même constat au niveau de la pornographie. Chez les ados, la visualisation de contenu pornographique n'est pas rare, à savoir 32% chez les 14 à 15 ans et 47% chez les 16 à 17 ans. Parmi les 14 à 17 ans qui ont été exposés à la pornographie, environ un tiers en font un usage régulier. Les parents semblent d'ailleurs en être bien conscients: 38% d'entre eux pensent ou savent avec certitude que leur enfant a déjà été en contact avec ce genre de contenu.

Le sexting de plus en plus répandu

Autre phénomène de plus en plus répandu, celui du «sexting», le partage d'images ou de messages sexuellement explicites. Parmi les personnes âgées de 17 à 30 ans interrogées, trois sur quatre disent que leurs pairs s'adonnent parfois à cette pratique. Une personne sur cinq indique par ailleurs que cela arrive «très souvent». Les contenus violents ne sont pas non plus en reste, avec 86% des 12 à 16 ans interrogés qui affirment avoir déjà visionné des vidéos violentes.

De nombreux signalements pour de la pédopornographie La Bee Secure Stopline permet de signaler de manière anonyme et confidentielle des contenus potentiellement illégaux rencontrés sur Internet via un formulaire en ligne. Ces signalements peuvent être classés en trois grandes catégories: les contenus d'abus sexuels sur mineurs, le racisme et la discrimination ainsi que le terrorisme. «Les contenus signalés qui, après examens, s'avèrent illégaux, sont transmis aux autorités compétentes», comme l'indique Bee Secure. Concernant la première catégorie, celle des abus sexuels d'enfants, un total de 2.333 signalements ont été transmis à Stopline entre le 1er septembre 2021 et le 31 août dernier. «1.261 d'entre eux (54,1%) ont été considérés comme illégaux et 115 comme légaux. 727 contenus signalés n'étaient plus accessibles car ils avaient déjà été supprimés par le fournisseur d'accès à internet et 83 n'étaient plus consultables puisqu'introuvables», précise l'étude. De septembre à août, 266 signalements pour racisme ont également fait l'objet d'une enquête par Stopline, 161 se sont avérés illégaux. Un pic de signalements avait été constaté en décembre 2021, sans doute dû aux manifestations contre les mesures liées à la crise sanitaire. Enfin, concernant le terrorisme et pour le même intervalle de temps, 113 contenus ont été signalés. Moins de la moitié (47) ont été jugés illégaux après un examen par les experts. Tout comme pour le racisme, le pic de signalements en décembre 2021 s'explique par les manifestations anti-mesures.

Les plus jeunes sont-ils surexposés aux écrans? Le rapport de Bee Secure s'est penché sur l'utilisation problématique et excessive des nouvelles technologies. Il ressort de l'enquête que 70% de tous les jeunes utilisent leur smartphone plus de trois heures par jour au cours de la semaine, cette même donnée n'atteignait même pas 10% en 2015, preuve de la place qu'ont prise les écrans, et plus particulièrement ceux de nos téléphones, dans nos vies. Cette situation peut notamment mener à des troubles. Ainsi, ils sont un sur trois à déclarer avoir beaucoup de mal à arrêter d'utiliser internet une fois qu'ils ont commencé.

Une campagne pour passer de la haine au respect sur internet Attisée par la pandémie, la haine en ligne n'a pas manqué d'impacter les enfants et les jeunes au Luxembourg. Pour contrer le phénomène, une campagne de sensibilisation est lancée par Bee Secure.

Et les parents dans tout cela? Imposent-ils des règles suffisantes? Malheureusement, l'enquête déplore l'absence de règles d'utilisation d'internet à la maison dans une famille sur trois. De leur côté, la moitié des parents interrogés affirment qu'ils gèrent le temps passé de leur enfant devant l'écran. Cette même moitié indique également avoir activé la géolocalisation du smartphone de leur enfant.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.