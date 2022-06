Historiques, contemporains, privés ou publics, au total, 39 jardins pourront être visités lors de la deuxième édition des «Rendez-vous aux jardins» qui se tient du 3 au 6 juin.

Les jardins luxembourgeois se dévoilent

Laura BANNIER Historiques, contemporains, privés ou publics, au total, 39 jardins pourront être visités lors de la deuxième édition des «Rendez-vous aux jardins» qui se tient du 3 au 6 juin.

Flâner au milieu des allées fleuries, assister à des démonstrations de savoir-faire, faire la rencontre de propriétaires et de jardiniers... À l'occasion de la seconde édition des «Rendez-vous aux jardins», qui a lieu du 3 au 6 juin, l'agenda des participants sera bien rempli.

Après un coup d'envoi donné ce jeudi 2 juin à 16 h avec une visite du parc de la Ville de Luxembourg et de ses casemates, les animations se succèdent jusqu'à lundi chez pas moins de 39 gestionnaires et propriétaires de jardins. Tous ont répondu favorablement à l'invitation lancée par le ministère de la Culture. Au programme, 66 manifestations autour du thème «Les jardins face au changement climatique» auront lieu sur l'ensemble du territoire.

Passionnés et néophytes, petits et grands pourront ainsi être «sensibilisés non seulement à la diversité de notre patrimoine jardinier historique et contemporain, public et privé», indique le site de l'événement. Des inondations à la sécheresse, de l'altération des sols à la perte de biodiversité, autant de sujets impactant l'écosystème des jardins luxembourgeois seront abordés. Ces «Rendez-vous aux jardins» seront également l'occasion de «promouvoir les meilleurs exemples de conservation de ce patrimoine face au changement climatique.»

Des découvertes exceptionnelles

Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, figure la visite des chantiers de renaturation de la Pétrusse, qui seront exceptionnellement ouverts au public ce vendredi 3 juin par la Ville de Luxembourg. Les 3 et 4 juin, le Pr Marc Schoellen sensibilisera les visiteurs aux menaces qui pèsent sur le patrimoine naturel et historique du parc de l'ancienne abbaye d'Echtenach, comme les maladies qui affectent la flore, et l'appauvrissement de la diversité des espèces d'oiseaux.

Le Mullerthal sera également de la partie. Le parc, qui vient d'obtenir un label géoparc UNESCO, dévoilera son patrimoine historique, naturel et culturel grâce à l'office régional du tourisme, du 4 au 6 juin. Les participants pourront également profiter d'activités ludiques autour du jardinage, organisées par Transition Minett au sein du jardin Breedewee, à Esch-sur-Alzette, ou encore en apprendre plus sur les plantes médicinales lors d'une visite du parc Klosegrëndchen effectuée par le Fonds Kirchberg et le musée national d’histoire naturelle.

Les «Rendez-vous aux jardins» seront également l'occasion d'une parenthèse artistique. Au programme: lecture dans les jardins privés de Folschette au Schléiwenhaff, de Wolff à Helmsange, ou d'Eschdorf, défilé de sonneurs de trompes de chasse Saint-Hubert dans la vieille ville (le 5 juin), mais aussi concert du rappeur Maz au jardin de Wiltz, samedi 4 juin au soir.

Pour rappel, la première édition de l'événement, qui s'était tenue en 2021 à travers 21 pays d'Europe, avait permis à 2.958 jardins d'ouvrir leurs portes au public. Cette année, pour participer à cette série d'événements gratuits, les intéressés sont invités à s'inscrire en amont pour la plupart des rendez-vous. Le programme intégral est à consulter sur le site www.jardinsluxembourg.lu.

