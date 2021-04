Alors que les 16-54 ans seront priés de s'inscrire pour recevoir leur dose de vaccin dans les prochaines semaines, les résidents de cette tranche d'âge devraient aussi voir leur boîte aux lettres remplie par d'autres sollicitations vaccinales. Explications.

Les invitations pour la vaccination vont pleuvoir

Évoquée depuis plusieurs semaines, l'accélération de la campagne de vaccination s'apprête à devenir réalité. Outre le lancement la phase 6, synonyme d'invitation pour les quelque 355.000 résidents âgés de 16 à 54 ans, les opérations parallèles à la campagne officielle se multiplient. Et sont sur le point de se concrétiser, à l'image de l'envoi de quelque 16.000 invitations à destination des premiers volontaires à l'injection des doses d'AstraZeneca.

Plus de 100.000 volontaires pour recevoir l'AstraZeneca Quelques heures après l'ouverture du portail destiné aux 30-54 ans désireux d'être vaccinés plus rapidement que le phasage prévu, plusieurs dizaines de milliers de résidents ont souhaité s'inscrire. Mais seuls 15.000 formulaires ont officiellement été enregistrés, indique jeudi le ministère d'Etat.

«Les premières lettres ont été envoyées mardi et le reste suivra ce mercredi», indique le ministère d'Etat qui fait état, officiellement de quelque «27.800 formulaires enregistrés» sur le site impfen.lu depuis sa mise en ligne mercredi dernier. Un nombre de volontaires bien moins important que les 100.000 visiteurs uniques évoqués le soir du lancement et qui avaient mis en difficulté les infrastructures informatiques du CTIE.

Si ces invitations sont adressées elles aussi aux 16-54 ans, elles devraient arriver avant celles de la phase 6, puisque cette liste a été conçue sur le principe du «premier arrivé, premier servi», comme l'indiquait mercredi dernier Xavier Bettel (DP). Pour mémoire, les personnes inscrites ne pourront recevoir que des doses du Vaxzevria, vaccin au cœur de la polémique et qu'une partie de la population rejette. «Entre 2 et 5%» des cas, selon les données évoquées par le Premier ministre qui avait indiqué qu'il comptait faire partie des volontaires.

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, une nouvelle liste d'attente - et son lot d'invitations associées - deviendra réalité d'ici la fin de semaine. En l'occurrence, celle vouée à mettre en place une vaccination «last minute», réservée aux seules personnes capables de se rendre en une vingtaine de minutes maximum dans un centre de vaccination. Qui plus est, en fin de journée, afin de bénéficier des doses non utilisées dans les stocks disponibles.

Selon nos informations, cette nouvelle option devrait être validée au cours du prochain Conseil de gouvernement et être mise en ligne dans la foulée. A ce stade, les modalités concrètes restent encore à définir, mais seront définies pour validation vendredi. Au final, un même résident pourrait, en théorie, se retrouver avec trois invitations différentes dans les semaines à venir.

Une situation que le ministère d'Etat ne voit pas d'un mauvais œil, la porte-parole estimant que «le fait d'être sur plusieurs listes augmente les chances d'être vacciné plus tôt, notamment pour les personnes les plus jeunes». Brisant sa promesse de prudence quant aux objectifs chiffrés de la campagne de vaccination, Xavier Bettel a indiqué lundi soir, lors du congrès national du DP, que «d'ici la mi-juillet, chaque adulte au Luxembourg devrait recevoir une offre de vaccination». Et ce, «quels que soient son âge et ses antécédents de maladie».

