Le centre militaire accueillera un site de lancement pour les nouveaux drones dont l'armée luxembourgeoise a fait l'acquisition. La base servira à la formation des soldats devant piloter ces engins et récupérer les données.

Les Integrator X-300 décolleront depuis Diekirch

Non seulement, l'armée luxembourgeoise se renforce en termes d'effectifs mais aussi côté équipements. Ainsi, les militaires acquièrent de plus en plus de matériels, et pas seulement des hélicoptères et des avions de transport comme l'A400M. Ainsi, à partir de 2022-2023, les soldats luxembourgeois disposeront de nouveaux drones, des Integrator X-300. Un matériel, non porteur de munition, qui sera employé pour des missions de reconnaissance.

Ce dispositif a été acquis en partenariat avec les forces armées néerlandaises. Mais c'est ensemble que les deux Etats entendent également assurer l'exploitation de deux de ces drones courte portée. En 2019, le ministre de la Défense luxembourgeois s'en était assuré lors d'une visite sur la base d'Oldebroek. Tout comme François Bausch (Déi Gréng) avait alors eu confirmation que les Pays-Bas assisteraient le Luxembourg dans la formation des opérateurs et du personnel de maintenance affectés à ces aéronefs pilotés à distance.

Baptême du feu en vue pour les drones luxembourgeois Retardé en raison de la pandémie de covid-19, le gros du contingent luxembourgeois sera déployé au Mali à la mi-novembre. Sa mission: surveiller et protéger à l'aide de ses engins volants.

Mais pour assurer la formation des militaires et le suivi de leur qualification à piloter les appareils, le personnel luxembourgeois n'aura pas à se déplacer jusqu'au Nord de l'Europe. Les cours, mais aussi les envols, atterrissages et exploitation des données pourront se faire depuis le centre militaire de Diekirch.

Interrogé à ce sujet, le ministère de la Défense a confirmé qu'«une zone d’entraînement pour lancer et récupérer des drones a bien été envisagée au centre militaire». Mais, même si les drones sont loin d'avoir une taille négligeable (on parle d'appareils de 2,20 x 4,80 m d'envergure), il ne sera pas question d'établir de «constructions spécifiques», ni même d'aménager une piste particulière. Un système de catapulte mobile assurant le lancement de cet appareil de 34 kg à vide.

Selon les services de François Bausch, la mise en place d’une telle zone implique seulement «la mise à disposition d’une surface dégagée d’une taille suffisante».

Une fois en vol, le X-300 Integrator permet de recueillir des informations en réalisant des enregistrements de photos et de films. Le système est équipé en standard d'une caméra électro-optique et infrarouge combinée, mais il reste de la place pour intégrer des capteurs supplémentaires ou éventuellement plus modernes.

