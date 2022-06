De plus en plus de particuliers luxembourgeois font installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison. Par ailleurs, les mises en service et projets de centrales de plus grande envergure augmentent. Zoom sur le boom du photovoltaïque.

Luxembourg 4 min.

Energie solaire

Les installations photovoltaïques en plein boom au Luxembourg

Pascal MITTELBERGER De plus en plus de particuliers luxembourgeois font installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison. Par ailleurs, les mises en service et projets de centrales de plus grande envergure augmentent. Zoom sur le boom du photovoltaïque.

«Hausse record pour l'installation des panneaux photovoltaïques» : c'est ainsi que l'Institut de régulation luxembourgeois (ILR) a introduit le rapport publié, jeudi 16 juin, sur les chiffres clés du marché de l’électricité, mais aussi du gaz naturel, pour l’année 2021. Les modules solaires ont le vent en poupe, et cela se traduit par l'installation de 1.264 nouvelles centrales photovoltaïques dans le pays l'an passé, selon l'ILR. De sorte qu'elles sont, au total, au nombre de 9.625 aujourd'hui.

Un succès grandissant pour les panneaux solaires Avec l'augmentation galopante des prix des énergies fossiles, les propriétaires de maisons s'intéressent de plus en plus aux installations photovoltaïques.

Pour poursuivre dans les chiffres, ces 1.264 nouvelles centrales sont synonymes d'une augmentation de «la capacité de production photovoltaïque de 48% en une seule année. La puissance installée cumulée de toutes les installations photovoltaïques augmente de 90 MW et passe ainsi à 277 MW au 31 décembre 2021», indique l'ILR. Cela concerne aussi bien les centrales de particuliers (sur les toits des maisons par exemple) que celles de grande envergure, sur des sites ou friches industrielles ou encore sur des centres commerciaux.

Onze projets de grande envergure en cours de réalisation

Ainsi, selon des données communiquées par le ministère de l'Energie, ces grandes centrales, d'un mégawatt (MW) ou plus de puissance installée, sont au nombre de 19 aujourd'hui sur l'ensemble du territoire luxembourgeois et représentent 35 MW. Les premières réalisations ont eu lieu en 2012-2013, avant un gros coup d'arrêt, puis une reprise des constructions en 2020. 11 autres projets, qui équivalent à 18 MW, sont en cours de réalisation. Le délai, entre l'appel d'offres et la mise en service, pour de telles centrales est en moyenne de 18 mois.

Depuis le début de l’année 2022, les gestionnaires de réseau ont reçu 955 demandes de raccordement pour des installations photovoltaïques. Claude Turmes, ministre de l'Energie

A ces grandes installations s'ajoutent donc toutes les autres, moyennes ou petites. Et après la hausse record évoquée par l'ILR pour 2021, 2022 semble connaître la même tendance. En effet, cette semaine, en réponse à une question parlementaire de la députée Jessie Thill (Déi Gréng), le ministre de l'Energie Claude Turmes a indiqué que «depuis le début de l’année 2022, les gestionnaires de réseau ont reçu 955 demandes de raccordement pour des installations photovoltaïques dont 676 avec l’option autoconsommation ». Cette solution permettant aux consommateurs de faire de belles économies sur la facture.

Prévoir du photovoltaïque dans chaque construction

Ce succès du photovoltaïque va en tout cas dans le sens de ce pour quoi milite l'ASBL Eurosolar, basée à Beckerich. Eurosolar a établi un plan ambitieux, avec des solutions qui le sont tout autant, pour expliquer «comment le Luxembourg peut atteindre 100% d’énergies renouvelables d’ici 2030». Le photovoltaïque figure évidemment en haut de la liste. «Au niveau de l’acceptation, c'est moins compliqué que l’éolien. S'il n’y a aucun obstacle et que tout le monde s’entend sur un dossier, la réalisation peut être rapide », souligne Cédric Schiltz, coordinateur de l'association.

L'UE peut-elle réellement être indépendante? Au vu de sa taille, le Luxembourg est, avec Malte et la Belgique, le plus gros importateur d'énergie d'Europe. Que pensent ces eurodéputés sur l'indépendance de l'UE dans ce secteur?

Il défend notamment l'idée que toutes les nouvelles constructions, résidentielles comme industrielles, doivent être en mesure de supporter des panneaux. «Nous en parlons souvent avec les communes, les ministres, et ils sont d’accord avec nous.» Cédric Schiltz souhaite aussi que les usines ou entrepôts plus anciens puissent être équipés. Encore faut-il que les toitures puissent supporter les modules. «Nous n’avons pas de chiffres précis pour évaluer cela pour l’instant», admet-il.

Il existe des projets pilotes, où des panneaux sont installés dans des champs qui continuent à être cultivés. Cédric Schiltz, coordinateur de l'ASBL Eurosolar

Autre piste évoquée par le coordinateur d'Eurosolar, mais qui fait certainement moins consensus : installer les centrales solaires sur des espaces agricoles. «Nous ne voulons certainement pas nuire à la nature et aux agriculteurs, prévient-il d'emblée. D’ailleurs, au final, c’est à eux de décider. Le but n’est pas de supprimer de la surface agricole, mais de l’exploiter autrement. En Allemagne et surtout aux Pays-Bas, il existe des projets pilotes, où des panneaux sont installés dans des champs qui continuent à être cultivés. Evidemment, on ne peut pas planter ou semer tout ce que l’on veut, mais il existe des possibilités », assure-t-il.

Aller plus vite et plus loin encore

Il y a donc bel et bien un engouement pour le photovoltaïque : les initiatives, projets, réalisations existent, malgré des délais parfois longs pour se procurer les modules. Mais pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement, il faudra encore accélérer la cadence. En 2020, la production injectée dans le réseau à partir d'installations photovoltaïques était de 161 GWh. Elle est passée à 179 GWh en 2021. Elle doit être de 616 GWh en 2030.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.