Les fournisseurs de gaz ayant pu augmenter leurs tarifs, on pourrait donc penser que toute la filière y gagne. Il n'en est rien pour les producteur de biogaz, dont les tarifs de rachat sont fixés pour 15 ans, alors que les coûts d'exploitation augmentent.

Les installations de biogaz ne profitent pas des prix du gaz

Le 1er octobre, les prix du gaz ont à nouveau augmenté au Luxembourg et ce, de manière importante. Les négociations tripartites récentes ont toutefois permis aux consommateurs de ne pas être aussi durement touchés qu'annoncé.

Il a ainsi été décidé que les clients paieraient au maximum 15% de plus que ce qui était dû en septembre selon le tarif. Ce qui sera facturé au-delà de ces 15% sera pris en charge par l'État. Les tarifs annoncés pour octobre sont donc maintenus, sauf que la plus grande partie de la différence entre l'ancien et le nouveau tarif est subventionnée.

Plus cher pour tout le monde au final

Les fournisseurs ont donc pu augmenter leurs tarifs comme prévu et réagir ainsi à la hausse également extrême des prix d'achat du gaz, qui ont été multipliés par 10 à 15 fois selon les fournisseurs. Le fait que le tarif du biogaz soit également devenu plus cher pour les clients laisse supposer que les exploitants des installations de biogaz gagnent une bonne part de l'augmentation générale des coûts.

«Cette hypothèse n'est malheureusement pas correcte, car les exploitants d'installations ne profitent en aucun cas de ces prix élevés», explique toutefois Pol Wagner de l'association Biogasvereenegung a.s.b.l., réagissant ainsi à une déclaration de Sudenergie.

Interrogé par le Luxemburger Wort, le fournisseur d'énergie avait indiqué que la formule de prix de l'appel d'offres pour l'achat du gaz vert s'appuyait sur les marchés européens et que le prix augmentait donc également dans une mesure similaire. Wagner renvoie en revanche à une réglementation étatique selon laquelle les prix sont fixés pour une période de 15 ans – «et ce sans aucune indexation ni autre adaptation pendant toute la durée du contrat».

Deux systèmes parallèles

Le fait est que les deux ont raison. Jusqu'à présent, le tarif de rachat était plus élevé que ce que le consommateur payait en fin de compte pour le biogaz vert. Cela s'explique par le fait que les fournisseurs achetaient leur biogaz à un prix qui était également nettement inférieur à la rémunération du rachat. En effet, ce que les fournisseurs comme Sudenergie ou Enovos paient sur le marché libre pour le gaz écologique n'a rien à voir avec le montant que les exploitants des installations de biogaz locales reçoivent, car il s'agit pour ce dernier d'un prix de rachat fixé par l'État et financé par un fonds de compensation.

Les exploitants des installations doivent travailler avec des coûts d'énergie, de matières premières et de personnel plus élevés, sans être indemnisés. «Ici, chacun peut se poser la question de savoir qui gagne maintenant de l'argent sur le produit écologique», explique Pol Wagner. En tout cas, ce ne sont pas les exploitants des installations.

C'est également ce que confirme Luc Watgen de Bakona Sàrl. L'entreprise exploite l'installation d'Itzig et fait donc partie, avec les installations d'Esch/Alzette et de Kehlen, des trois fournisseurs de biogaz de Sudenergie. Contrairement aux autres installations, qui sont au nombre d'une vingtaine dans tout le pays, ces trois entreprises ne transforment pas le gaz produit en énergie électrique pour l'injecter dans le réseau électrique, mais l'envoient directement dans le réseau sous forme de biométhane.

Selon Watgen, la biomasse qui y est traitée est principalement constituée de déchets organiques. Il s'agit par exemple des restes de repas des cantines et des cuisines collectives, des aliments avariés des supermarchés, des mauvais lots de l'industrie alimentaire ou encore du contenu des poubelles biologiques.

Prendre au moins l’indexation en compte

Il y a de nombreuses années, la loi a fait passer le tarif de rachat de 6,5 à 9 centimes d'euro par kilowattheure, ce qui correspond, selon Sudenergie, à un montant d'environ un euro par mètre cube. Depuis, rien n'a changé. Alors que le prix d'achat pour les clients du biogaz est passé en un an de 53 centimes à 1,96 euro par mètre cube de gaz, aujourd'hui, les producteurs reçoivent toujours le même montant.

«Tout augmente: les coûts énergétiques, les coûts de personnel, les coûts de la biomasse et les coûts d'entretien - notre rémunération est finalement la seule chose qui n'augmente pas», déplore Luc Watgen.

L'exploitant de l'installation d'Itzig souhaiterait que la rémunération soit au moins partiellement liée au prix du pétrole ou d'autres énergies. «Nous avons souvent critiqué la réglementation en vigueur auprès du ministère et demandé qu'au moins l'indexation soit prise en compte», explique Watgen. Mais jusqu'à présent, aucune réponse n'a été apportée à cette demande.

Faire face à des investissements importants

En raison de la réglementation en vigueur, les installations sont liées par contrat pendant 15 ans. Dans le cas de Bakona, la réglementation court encore jusqu'en 2026. Selon Watgen, d'énormes investissements seraient ensuite nécessaires pour pouvoir continuer à commercialiser l'énergie. Compte tenu de l'augmentation des dépenses et de la stabilité des recettes, «la question de savoir si cela est encore rentable se pose de plus en plus», détaille-t-il. «De plus, selon la nouvelle proposition de loi du ministère de l'énergie, on serait à nouveau lié au même tarif de rachat pendant 15 ans, ici rien ne changerait».

Ainsi, les installations énergétiques dont le contrat de rachat d'une durée de 15 ou 20 ans est arrivé à échéance peuvent demander au gestionnaire de réseau compétent de conclure un contrat de rachat avec une rémunération résiduelle pour une durée supplémentaire. Une autre possibilité est de proposer soi-même le gaz sur le marché libre. Mais si les exploitants optent pour une nouvelle rémunération de l'injection, ils doivent toutefois rénover entièrement leurs installations, ce qui n'est pas toujours rentable et aussi parce certains ne peuvent tout simplement pas faire face aux coûts.

