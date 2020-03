Les inquiétudes des résidents selon Google

Le moteur de recherche en dit long sur les questions que se posent les habitants du Grand-Duché en cette période de crise sanitaire. Petit tour d’horizon des informations enregistrées par le géant américain.

Si le regard est le miroir de l’âme, Google est quant à lui le reflet de nos pensées. Alors que l’inquiétude grandit ces dernières semaines au Luxembourg, le Covid-19 se trouve ainsi au cœur des recherches du géant américain. Au début du mois de mars, rares sont ceux qui s’intéressent au sujet sur la toile. Mais parallèlement à l’augmentation du nombre de cas sur le territoire, le coronavirus attise davantage la curiosité des résidents.

En témoigne le premier pic de recherche du virus, alors qu'un premier décès est officiellement enregistré le 13 mars au Grand-Duché. Une augmentation qui ne faiblit pas après la décision du gouvernement de fermer les cafés et restaurants, et de limiter les déplacements des individus.

En revanche, si nos voisins belges posent davantage de questions pratiques au mastodonte américain, telles que les symptômes ou les écoles, en Allemagne, les internautes jouent la carte de la stratégie, selon l'adage mieux vaut prévenir que guérir.

Dans l'Hexagone, les interrogations tournent quant à elles autour du confinement... et des attestations de déplacement dérogatoire.

L'heure, au Luxembourg, est davantage à la comparaison et à la surveillance de l’évolution de la pandémie. C’est ce du moins ce que révèlent les recherches les plus fréquentes. Le site Worldometer, recensant les statistiques des pays touchés, affiche une modique hausse de 3.800% ces dernières semaines. Et ce, bien qu’il soit «extrêmement difficile de collecter des données fiables sur cette pandémie», estime l'épidémiologiste Joël Mossong.



Les résidents gardent par ailleurs les yeux rivés sur les déclarations du gouvernement (+2800%). Multiculturalité oblige, l'évolution du virus en Italie, en Allemagne et en France enregistre des records.

Santé du Prince Charles, traitement à la chloroquine... Les interrogations restent très variées. Mais au-delà de tous ces sujets, certaines idées reçues ont la vie dure. Les résidents continuent à rechercher l'existence de liens entre la bière et le corona...





