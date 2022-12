L'aide financière aux victimes a coûté 133 millions d'euros aux assureurs et 30,5 millions à l'État, dans une enveloppe totale de 100 millions d'euros que le gouvernement a «réservée» à cet effet.

Les inondations de 2021, les plus coûteuses de tous les temps

Les inondations des 14, 15 et 16 juillet 2021 ont été les plus graves de l'histoire du Luxembourg et par conséquent les plus coûteuses. C'est ce qui ressort d'une déclaration de la ministre des Finances, Yuriko Backes (DP), au Parlement.

Selon la ministre, la plus grande catastrophe naturelle du pays a laissé de nombreuses familles et entreprises dans une situation difficile. L'aide financière aux victimes a coûté 133 millions d'euros aux assureurs et 30,5 millions à l'État, sur une enveloppe totale de 100 millions d'euros que le gouvernement a «réservée» à cet effet.

Yuriko Backes a également souligné que les tempêtes de juillet 2021 ont montré que dans un petit pays, les conséquences d'une catastrophe de cette nature couvrent rapidement toutes les régions. C'est pourquoi l'exécutif analyse, en collaboration avec le secteur des assurances, les modèles d'assurance possibles afin de protéger au mieux les citoyens.

A la question de savoir si la création d'un «fonds pour les catastrophes naturelles» ne serait pas la solution appropriée pour ce type de situation, M. Backes a répondu par la négative, car un tel «fonds nécessite une grande capacité de financement». Le marché luxembourgeois étant de petite taille, le ministre a fait valoir que le secteur des assurances aurait beaucoup de mal à assumer une telle charge.

