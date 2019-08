Seule une poignée de créateurs de contenus vit du placement de produits sur les réseaux sociaux au Luxembourg. La plupart d'entre eux signent toutefois leurs contrats à l'international.

Luxembourg 5 min.

Les influenceurs peinent à développer leur marché

Seule une poignée de créateurs de contenus vit du placement de produits sur les réseaux sociaux au Luxembourg. La plupart d'entre eux signent toutefois leurs contrats à l'international.

Amélie Pérardot - Le Luxembourg est un pays ultra-connecté, où 100% des jeunes de 16 à 24 ans et 82% des résidents de 65 à 74 ans ont un accès internet, selon le Statec. Mais si les habitudes sont là, les opportunités numériques ne sont pas exploitées. Le Grand-Duché reste ainsi à la marge concernant la publicité ciblée sur les réseaux sociaux.

Selon une étude du Statec, 89% des ados luxembourgeois se connectent chaque jour sur Internet. Ils et elles devraient représenter une cible privilégiée pour les réseaux sociaux. Devraient, car dans la réalité les annonceurs ne signent que très peu de contrats avec les influenceurs du pays. Malgré un public au fort pouvoir d'achat, le phénomène du «marketing d'influence» peine à s'imposer.

Image de rêve

Les influenceurs, personnes suivies par plusieurs centaines, milliers voire millions d'abonnés, partagent chaque jour sur les réseaux sociaux, nouvelles tenues, voyages et voitures et autres objets flambant neufs. Car le quotidien des influenceurs, aussi appelés créateurs de contenus, consiste à «promouvoir des produits, générer des ventes, créer des événements entre autres» explique, Emilie Higle, plus connue sous le nom de «My Little Fashion Diary».

L'influenceuse «My Little Fashion Diary» rassemble plus de 114.000 abonnés sur son compte Instagram et partage sur son blog des articles lifestyle, beauté, mode. Photo: My Little Fashion Diary

Le Luxembourg, de par sa taille et son nombre d'habitants, ne compte qu'une poignée d'influenceurs dont l'audience dépasse les 100.000 abonnés. Comme la blogueuse Emilie Higle, ils ne sont que quelques-uns à partager leurs comptes Instagram pro à l'esthétique réfléchie et à pouvoir en vivre.

Ces communicants 2.0 renvoient alors une image lissée et millimétrée qui attire les marques cherchant à vendre leurs produits.

Plus de 437.000 abonnés

Le marché d'influence séduit également les communes, à l'image de Dudelange, qui cherchent à attirer de nouveaux résidents. La deuxième ville du pays a d'ailleurs été une des pionnières de ce modèle, en partageant par exemple des vidéos culinaires animées par un influenceur, Yannick. L'agence en charge de la communication de la ville, s'est toutefois refusée à commenter les détails de cette campagne.

Même si ce genre de marketing est encore peu développé dans le pays, disposer de 100.000 followers reste pourtant accessible pour une poignée d'influenceurs. Il semblerait que la stratégie actuelle des marques soit de travailler avec ces blogueurs, instagrameurs, youtubeurs et autres pour un investissement rentable.

Ainsi, ce n'est pas un hasard si le nouveau centre commercial de la Cloche d'Or a choisi pour sa communication, Pauline Torres, Yasmine Zeroc et Emilie Higle, trois jeunes femmes réunissant à elles trois plus de 437.000 abonnés.

New York, Milan ou Londres

Ce contrat reste toutefois une exception pour ces influenceuses dont la majorité des revenus proviennent de France, Belgique et d'ailleurs. «Il y a un vrai potentiel de l'influence dans le pays», explique Emilie Higle. «Mais il n'y a pas d'agence luxembourgeoise qui gère les marques et les créateurs de contenus. C'est pourquoi les agences belges et françaises viennent nous récupérer ici», ajoute-t-elle.

La créatrice de contenus qui en a fait son métier depuis six ans, n'a donc pas hésité à signer des contrats à Paris et Bruxelles mais aussi à New York, Milan ou Londres. Même constat du côté de la blogueuse beauté Lucie Barberini aux 15.000 abonnés. Elle aussi travaille principalement avec des professionnels hors du pays «car aucune marque de cosmétique n'a son siège au Grand-Duché et ce, malgré son fort pouvoir d'achat».

Le Luxembourg, dont les entreprises comme Nike, Lancôme ou H&M ne sont pas implantées dans le pays, peine à rivaliser avec ses voisins qui comptent des influenceurs comme Norman (5,8 millions d'abonnés) et Jimmy Labeu (2 millions de followers).

Appel aux micro-influenceurs

Face à ces problématiques, le Grand-Duché a mis en place une nouvelle stratégie et s'intéresse aux niches. S'il est difficile de trouver des influenceurs luxembourgeois de plus de 500.000 abonnés, chiffre considéré comme assurant une visibilité optimale pour les marques, il y a énormément de micro-influenceurs.

Et «si on rassemble toutes les micro-communautés composées d'influenceurs de 10.000 à 50.000 abonnés, nous pouvons atteindre et dépasser plus de 500.000 followers», explique Fanny Sauvage, responsable marketing du centre commercial de la Cloche d'Or.

Du Luxembourg au Japon

Les marques ou enseignes souhaitant utiliser les micro-influenceurs luxembourgeois vont avoir tendance à travailler selon les spécificités et les goûts de l'un ou l'autre. Untel pour le sport, unetelle pour les bijoux, tel autre pour les voyages. Une approche différente qui permettra à l'avenir à plus de personnes d'être précisément impactées.

Concrètement, les fanas des réseaux amateurs de courses à pied auront plus de chance d'être approchés par des marques de sport. Ce marketing de niche permet donc de se rapprocher des clients et de toucher plus précisément les consommateurs-cibles.

Même au niveau de la nation, le rôle des influenceurs semble apprécié, quitte à inviter ici des créateurs de contenus étrangers. La meilleure preuve en a été donnée, en avril dernier, dans le cadre d'un projet appelé «Treasure Hunters - Europa». Douze influenceurs chinois avaient flashé sur toutes les beautés du Luxembourg pour partager leurs coups de cœur avec leurs fans. Leurs différents posts avaient réuni pas moins de 21 millions de vues. Bien mieux qu'un reportage TV au final.