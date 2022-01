Les infections explosent avec la rentrée

Passé le 3 janvier, le taux d'incidence du virus a bondi de 195% parmi les 0-14 ans. De quoi sérieusement bousculer le fonctionnement scolaire en ce début de deuxième trimestre.

Patrick JACQUEMOT Passé le 3 janvier, le taux d'incidence du virus a bondi de 195% parmi les 0-14 ans. De quoi sérieusement bousculer le fonctionnement scolaire en ce début de deuxième trimestre.

3.624 cas covid+ dépistés en une semaine en milieu scolaire. Ne cherchez pas : jamais depuis le début de l'épidémie pareil chiffre n'avait été atteint. C'est pourtant la situation mise en lumière par le dernier rapport hebdomadaire du ministère de la Santé relatif à la période du 3 au 9 janvier. Aucun doute : la rentrée scolaire, post-congés de Noël, s'est bien traduite par une flambée virale dans les écoles.

La dose de rappel s'ouvre aux adolescents Au-delà de donner son feu vert à la vaccination «booster» pour les 12 à 17 ans, Xavier Bettel a également annoncé que le délai pour recevoir cette dose complémentaire serait raccourci.

C'est ainsi trois fois plus de cas de contaminations qui ont été relevés en sept jours que lors de la derrière semaine de cours de décembre... Et les adolescents du secondaire qui jusqu'alors étaient moins concernés par le virus l'ont été cette fois tout autant que les plus jeunes. 1.822 élèves du secondaire ont ainsi été touchés par le SARS-CoV2 pour ce retour en classe, contre 1797 dans le fondamental. De quoi justifier non seulement le durcissement du protocole sanitaire s'appliquant aux écoles et lycées du pays, mais aussi aux yeux de certains l'extension de la campagne vaccinale aux 5-11 ans.

Il va de soi que la population scolaire suit la même tendance infectieuse visible parmi l'ensemble des habitants du Luxembourg. Ainsi, pour cette première semaine de l'année, le ministère de la Santé note un nombre de nouveaux sujets covid+ bondissant globalement de 89%, et passant d'une semaine à l'autre de 5.643 à 10.680 dépistages positifs nouveaux. Mais incontestablement c'est bien parmi la jeune génération que le virus trouve un nouveau terrain d'intrusion.

Ainsi, si dans l'ensemble des tranches d'âge le nombre de contaminations constatées a progressé, les juniors sont plus impactés que les seniors. La ministre de la Famille l'avait d'ailleurs laissé entendre en présentant dernièrement un bilan plutôt rassurant de la situation sanitaire dans les maisons de retraite. Pour preuve, le taux d'incidence virale le plus bas enregistré du 3 au 9 janvier dernier était à mettre au crédit des 75 ans et plus (380 cas pour 100.000 habitants) quand celui des 0-14 ans bondissait de 195% d'une semaine à l'autre. Une hausse évaluée à 103% pour les 15-29 ans...

Plus de doses encore Le Grand-Duché avait déjà reçu un premier lot de 18.000 doses du vaccin Pfizer à dosage pédiatrique (adapté à la vaccination des plus jeunes), il vient de se voir doter d'un stock supplémentaire. Ainsi, 6.000 autres doses viennent d'être livrées pour soutenir la campagne de vaccination jusqu'à présent accessible dès l'âge de 12 ans. Des adolescents qui pourront être volontaires pour une vaccination booster.

Dans son analyse, le ministère de la Santé note que cette percée covid en milieu scolaire est généralisée : «Toutes les régions du pays et la majorité des écoles sont concernées». Un constat dont le rare point positif évoqué reste que peu de clusters ont été enregistrés malgré l'explosion des cas. Une maîtrise relative des chaines d’infection qui plaiderait donc pour «l'efficacité du dispositif de testing renforcé (journalier) mis en place dès l’apparition d’un premier cas positif dans une classe», selon les autorités.

