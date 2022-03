Selon le rapport hebdomadaire de la Santé, les infections ont augmenté de près d'un quart pour la semaine du 7 au 13 mars.

Luxembourg 2 min.

Hausse des cas en une semaine

Les infections au covid ont augmenté de 24%

Thomas BERTHOL Selon le rapport hebdomadaire de la Santé, les infections ont augmenté de près d'un quart pour la semaine du 7 au 13 mars.

Plus besoin de masque, ni de Covidcheck depuis vendredi dernier avec le vote de la 28e loi Covid. Mais le virus n'a pour autant pas disparu, et il continue de circuler. Le nombre de personnes infectées au covid est même en hausse. Selon le rapport hebdomadaire de la Santé, le nombre de cas positifs est passé de 4.794 à 5.968 pour la semaine du 7 au 13 mars, soit une hausse de 24%.

Retour sur deux ans de pandémie aux soins intensifs Le 13 mars 2020, le pays recensait le premier décès lié au covid. Alex Meyers, responsable adjoint du service soins intensifs des Hôpitaux Robert Schuman, revient sur les deux ans de pandémie et la prise en charge des patients.

Le nombre de test PCR effectués a aussi augmenté au cours de la semaine dernière, passant de 17.169 à 17.853 dépistages réalisés.

Dans son précédent bilan, la Santé constatait déjà un léger rebond de 2% pour la semaine du 28 février au 6 mars en parlant de «valeurs stables». Parmi les 5.968 cas positifs au covid la semaine dernière, le taux d’incidence est de 986 pour 100.000 personnes non vaccinées et de 922,8 pour celles avec un schéma vaccinal complet. Ce sont surtout les personnes âgées de 60 à 74 ans (+51%) qui ont le plus contracté le virus, puis les plus de 75 ans (+41%).

Le nombre de patients covid+ en soins normaux a légèrement augmenté. 30 nouveaux patients infectés au virus ont été pris en charge contre 24 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a diminué de 6 à 4. La moyenne d’âge des patients hospitalisés est de 53 ans.

En ce qui concerne les décès, sept personnes sont mortes en lien avec le covid. L'âge moyen des personnes décédées est de 83 ans.

La semaine dernière, 2.842 doses anti-covid ont été administrées. Parmi ces dernières, 230 personnes ont reçu leur première piqûre, 850 leur deuxième dose et 1.492 citoyens une dose complémentaire.

470.598 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,3% par rapport à la population vaccinable (donc la population des plus 5 ans).



Pour rappel, les centres de vaccination d'Esch-Belval, d'Ettelbruck et les «pop-up» des centres commerciaux fermeront mi-avril.

