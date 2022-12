Après une accalmie constatée au début du mois de novembre, les contaminations enregistrent une hausse pour la quatrième semaine consécutive au Luxembourg.

Pandémie au Luxembourg

Les infections au covid-19 poursuivent leur hausse

Laura BANNIER Après une accalmie constatée au début du mois de novembre, les contaminations enregistrent une hausse pour la quatrième semaine consécutive au Luxembourg.

Alors que les fêtes de fin d'année se rapprochent à grands pas, le covid-19 a l'air décidé à venir gâcher la fête d'un bon nombre de résidents luxembourgeois. Les contaminations continuent en effet leur hausse au Luxembourg, où 1.213 cas positifs ont été détectés lors de la semaine du 28 novembre au 4 décembre, ce qui correspond à 50 cas de plus que la semaine précédente.

Mais le nombre de malades comprend également les réinfections. Lors de cette période, 784 personnes ont à nouveau contracté le covid-19, soit 39,2% de l’ensemble des personnes testées positives. Lors de la semaine précédente, elles étaient au nombre de 721, soit 38,2% des infections. Logiquement, le nombre de tests PCR a, lui aussi, augmenté, pour atteindre 7.542 entre le 28 novembre et le 4 décembre. Le taux de positivité de ces tests a pareillement connu une croissance, passant de 16,01% à 16,10%.

À cette date, le nombre d'infections s'établissait à 2.925 au Grand-Duché, soit 150 de plus qu'une semaine auparavant. Le nombre de personnes guéries est, pour sa part, passé à 303.730. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positive s'est établie à 43,9 ans.

Huit décès en une semaine

Signe que le virus gagne un peu de terrain, son taux de reproduction effectif a augmenté à 1,06, contre 1,03 la semaine passée. Le taux d'incidence des nouvelles infections, correspondant au nombre de cas pour 100.000 habitants sur sept jours, est passé à 188 cas, soit huit de plus que la semaine précédente. Le taux d'incidence comprenant les réinfections est, lui, de 311 cas pour 100.000 habitants sur 14 jours.

À noter que ce taux augmente plus rapidement chez certaines catégories d'âge. Ainsi, il croît en moyenne de 9% dans les groupes d'âge entre 0 et 59 ans, et diminue de 9% chez les plus de 75 ans. Le taux d'incidence le plus bas a été enregistré chez les 0-4 ans avec 101 cas pour 100.000 habitants tandis que le plus élevé a été repéré chez les 90 ans et plus avec 552 cas.

Lors de la semaine du 28 novembre au 4 décembre, huit décès des suites de la maladie ont été enregistrés. L'âge moyen des victimes du covid-19 est quant à lui de 86 ans.

1.400 doses injectées

Dans les hôpitaux, 22 nouvelles admissions de patients positifs ont été confirmées dans les unités de soins normaux, contre 23 la semaine précédente. Un lit est par ailleurs occupé dans les soins intensifs. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 67 ans.

La campagne de vaccination a suivi son cours pendant la semaine du 28 novembre au 4 décembre. Ainsi, 1.406 doses ont été administrées, portant le nombre total de vaccins injectés à 1.292.351 en date du 5 décembre. Au Grand-Duché, 474.860 personnes disposent ainsi d'un schéma vaccinal complet, le taux de vaccination s'établissant à 79%.

Pour les personnes souhaitant se faire vacciner, il est important de noter que le centre de vaccination Victor Hugo fermera temporairement ses portes pendant les fêtes de fin d'année. Il sera impossible de s'y rendre du 24 décembre au 2 janvier.

