Les inégalités scolaires nous poursuivent jusqu'en fin de vie

Christelle BRUCKER C'est la conclusion frappante d'une étude menée par des chercheurs du Luxembourg: plus un individu aura été favorisé au niveau de l'éducation dès l'enfance puis dans sa vie, moins il perdra ses capacités cognitives une fois âgé.

Un récent article scientifique rédigé par les chercheurs du LISER et de l’université du Luxembourg , Javier Olivera, Francesco Andreoli, Anja Leist et Louis Chauvel, et publié dans la revue Economics & Human Biology, apporte un éclairage nouveau sur le fonctionnement cognitif des personnes âgées.

L'équipe s'est intéressée aux effets persistants des inégalités d'éducation sur les différences de fonctionnement cognitif observées chez les personnes âgées.

Si l'attention, la réflexion, la compréhension, l’apprentissage, la prise de décisions et la capacité à résoudre des problèmes, déclinent naturellement en vieillissant, les chercheurs ont réussi à montrer que les inégalités scolaires dès l’enfance et le manque d’opportunités éducatives jouent aussi des conséquences.

Des données recueillies dans 29 pays

Leur étude exploite l'ensemble des enquêtes disponibles comportant des informations sur les personnes âgées de 29 pays. Elle utilise différentes mesures considérées comme des indicateurs de performances cognitives chez les personnes âgées.

Le plus connu étant le «rappel différé»: combien de mots la personne peut-elle restituer correctement à partir d'une liste préalablement lue.

Résultat: l’inégalité des chances dans le domaine de l’éducation (matérialisée notamment par les différences hommes-femmes et le parcours des parents) exerce des effets durables et significatifs sur les inégalités cognitives chez les personnes âgées.