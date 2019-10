Le «1535º Creative Hub» accueille plus de 70 entreprises à vocation artistique. Des journées portes ouvertes ont eu lieu ce week-end à Differdange. Découvrez nos images.

Les industries créatives à portée de main

(LuWo trad. SW) - Six ans se sont écoulés depuis que la commune de Differdange a loué trois anciens bâtiments et les a transformés à des fins créatives. Depuis, plus de 70 entreprises artistiques ont pris possession des lieux.

Ce weekend, une journée portes-ouvertes, baptisée «Journée de la création», a eu lieu pour la sixième année consécutive. Actuellement, 95% des bâtiments A et C sont occupés, tandis que le bâtiment B est en cours de transformation en salle de répétition pour le cinéma et autres spectacles scéniques.

18 Photos: Lucien WOLFF

Et le public intéressé n'est pas resté à l'écart. Jeunes et moins jeunes ont profité de l'occasion pour observer le travail des artistes et comprendre tout le process qui se cache derrière une oeuvre. Dans d'innombrables ateliers et salles d'exposition, les invités ont été initiés à une gamme complète d'activités créatives.

