Une pétition réclame une égalité de traitement fiscal pour les couples mariés et les personnes seules. Elle remporte un franc succès puisqu'elle a déjà récolté près de 5.000 signatures en une semaine.

Les impôts des célibataires débattus à la Chambre

(AF) - Les célibataires devraient payer moins d'impôts, selon Giancarlo Sartori, dont la pétition n°1188 a récolté en une semaine 4.865 signatures, soit le quota suffisant pour que le sujet soit abordé à la Chambre des députés.

Nombre record de pétitions publiques Depuis l'introduction des pétitions en ligne au Luxembourg, le nombre de demandes ne cesse d'augmenter. Mais certaines font plutôt sourire.

Il suggère en quelques lignes qu'il faudrait «trouver un équilibre plus équitable entre une personne marié (sic) et un célibataire», car un célibataire qui travaille paie autant de charges qu'un couple marié, dénonce-t-il. Cet habitant de Noertzange propose que les personnes seules et les personnes mariées soient dans la même classe d'impôts.

Cette pétition figurera-t-elle parmi les records de signatures? Celle qui prônait la langue luxembourgeoise comme première langue du pays en avait récolté 4.500 en quatre jours pour atteindre près de 15.000 au total. Néanmoins, le cannabis a explosé le score en récoltant 4.900 griffes en une seule journée.

La pétition sur le traitement fiscal des célibataires est ouverte aux signatures jusqu'au 30 avril.