La rentrée est passée, l’automne est bien acté, mais les vacances encore largement dans les esprits. Du côté de Luxair, le bilan est plutôt positif pour l’été 2022 et les réservations affluent déjà pour cet hiver.

Bilan estival

Les îles espagnoles prisées des résidents luxembourgeois

C’est plus fort que vous, vous vous remettez à peine des récits de vos collègues à leur retour de congé, mais vous pensez déjà à vos prochaines vacances, encore nostalgique des dernières.

Pour le bilan de cet été 2022, Luxair a pu constater que les «destinations méditerranéennes ont été très prisées par les clients Luxair et LuxairTours avec en tête l’Espagne (notamment les îles Canaries et Baléares), l’Italie, la France, le Portugal et enfin la Grèce».

Le taux de remplissage des avions a d’ailleurs «atteint un niveau égal à 2019, voire supérieur». Après des mois d’incertitude quant aux restrictions pour les voyages en dehors des frontières nationales, les séjours plus courts semblent avoir été privilégiés par les résidents, à l’inverse des croisières et des voyages longs (comprenez supérieurs à cinq jours), qui n’ont pas encore retrouvé leur niveau d’avant-covid.

Par ailleurs, les vols Luxair n’ont pas été durement impactés par les différentes grèves qui ont sévi dans de nombreux aéroports tout au long de la période estivale, et ce, grâce à «une prévision suffisante de personnel».

L’hiver 2022 déjà en ligne de mire

En ce qui concerne les réservations pour la saison hivernale 2022, les destinations ensoleillées telles que les îles Canaries, Dubaï, le Cap-Vert ou encore le Sénégal sont à la carte et «rencontrent toutes un franc succès». Un gage, s’il en fallait un, «de l’envie profonde des voyageurs de profiter cette année d’un presque retour à la normalité dû à la levée des restrictions Covid».

Raison pour laquelle Luxair et LuxairTours ont renforcé leurs fréquences vers certaines destinations telles que Porto, Palma de Majorque, Faro ou encore Oslo cet hiver, «afin d’offrir plus de flexibilité à leurs clients».

Cependant, au-delà des rêves d’évasion, reste toujours la question du budget, d’autant plus en cette période d’inflation galopante. Si le paiement fractionné (en trois ou quatre fois) a fait une belle percée en France dans pas mal de commerces, mais aussi au niveau des compagnies de transport telles que la SNCF ou encore Air France, l'option n’est pas à l’ordre du jour pour Luxair.

Les billets n'augmenteront pas

Toutefois, le tour opérateur a «toujours proposé à ses clients de ne payer qu’un acompte de 25% ou de 30%, et ce, en fonction des produits. Le solde total ne doit lui être réglé que 28 jours avant le départ».

Des conditions de vente bonnes à rappeler au milieu d’une hausse des prix et des factures, tout comme le fait que «Luxair n’augmentera pas a posteriori les prix des billets déjà réservés» et ce, même si la crise énergétique s’intensifie.

Un été 2023 encore un peu lointain

S’il est peut-être encore un peu tôt pour parler des tendances de l’été 2023, il est tout de même déjà possible de réserver sur le site de LuxairTours et la compagnie aérienne recense déjà ses premières réservations pour l’Espagne, le Portugal, la Turquie ou encore la Grèce.

Luxair a par ailleurs annoncé l’ouverture de deux nouvelles destinations pour l’année prochaine et promet que «de nombreuses offres et nouveautés restent encore à venir».

