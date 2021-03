Triste record que celui du jour : jamais depuis le début de l'année, les hôpitaux du Luxembourg n'avaient accueilli autant de malades du covid-19. 137 sont actuellement pris en charge.

Les hospitalisés covid toujours plus nombreux

Mais d'où vient ce sale virus qui, depuis plus d'un an maintenant, met la planète et le Grand-Duché sens dessus dessous? L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) se pose encore la question alors que l'infection respiratoire a déjà causé 2,8 millions de morts, dont 741 au Luxembourg. Soit 100 victimes de plus en 27 jours seulement au Grand-Duché.

Sur les 10.249 derniers tests de dépistage effectués, 182 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,78%.



Au total, depuis le début de la pandémie, 61.255 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 137 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg (8 de plus en 24 heures). Parmi eux, 25 patients se trouvent en soins intensifs (3 de plus que la veille). Sans oublier les 42 malades pris en charge pour d'autres pathologies, mais signalés covid+.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a administré 89.684 doses vaccinales désormais. 20.705 personnes ont déjà bénéficié des deux doses préconisées.

Dans le restant de l'Europe, l'Italie va imposer une quarantaine de cinq jours aux voyageurs en provenance des pays membres de l'Union européenne, ont indiqué mardi des sources au ministère de la Santé. Comme c'est déjà le cas pour ceux venant de pays hors UE, tout voyageur en provenance de l'UE devra effectuer un test avant son départ, respecter une quarantaine de cinq jours, puis effectuer un nouveau test à l'issue de cette période.

L'essentiel de l'Italie est actuellement soumis à de sévères restrictions (bars et restaurants fermés, déplacements limités, etc.) mais les écoles du Latium, la région qui englobe Rome, ont pu rouvrir mardi cette zone étant passée de «rouge» (haut risque de contagion) à «orange» (risque moyen).





