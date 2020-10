Si aucun nouveau décès en lien avec le covid-19 n'est à déplorer ce mercredi, la direction de la Santé annonce 774 nouveaux cas positifs alors que le chiffre des patients accueillis dans une clinique a passé la barre des 150.

Les hospitalisations repartent à la hausse

24 heures de réflexion supplémentaires. Les députés plancheront à nouveau sur les amendements proposés par le gouvernement pour endiguer la pandémie de covid-19 avant de passer au vote ce jeudi. Pendant ce temps, le virus ne prend pas de pause, lui. Comme en témoignent les chiffres du ministère de la Santé communiqués mercredi. En effet, lors des dernières 24 heures, 774 nouveaux cas de covid ont été dépistés alors que 12.347 tests PCR ont été réalisés. Ce qui porte le total de cas positifs sur les trois derniers jours à 1.454.

Bonne nouvelle toutefois, le nombre de décès reste stabilisé à 147 victimes enregistrées depuis le début de la crise sanitaire. Une mortalité qui frappe particulièrement les personnes âgées.



Avec ces 774 nouveaux cas, le Luxembourg dénombre désormais 17.076 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation poursuit son évolution à la hausse (+18 par rapport à mardi). Ce sont actuellement 154 patients (infectés ou suspectés) qui sont pris en charge dans un service de santé au Luxembourg, dont 136 accueillis en soins normaux et 18 en soins intensifs. Pour mémoire, 86 patients étaient hospitalisés durant le week-end.

En France, Emmanuel Macron doit annoncer à 20h de nouvelles mesures qui s'annoncent «impopulaires», selon un conseiller ministériel. Hypothèse la plus probable: un confinement d'une durée de quatre semaines, jusqu'à fin novembre, éventuellement renouvelable. Mais il serait moins strict que celui de mars puisque crèches, écoles primaires et collèges, ainsi que certains commerces essentiels, resteraient ouverts. Les deux tiers des habitants sont déjà soumis à un couvre-feu nocturne.

La crainte des autorités françaises est la saturation des services de réanimation, où plus de la moitié des 5.800 lits disponibles sont déjà occupés. L'épidémie a fait plus de 35.000 morts dans le pays et a atteint un record de plus de 50.000 contaminations quotidiennes dimanche.

L'Europe fait le plein de tests rapides L'Union européenne a décidé de consacrer 100 millions d'euros à l'achat de ces dépistages antigéniques. L'idée étant ensuite de les mettre à disposition des Etats membres fragilisés par la nouvelle vague de covid-19.

L'Allemagne envisage elle aussi de nouvelles mesures drastiques, avec fermeture pour un mois des bars, restaurants et installations sportives et culturelles, selon des propositions du gouvernement d'Angela Merkel qui doivent être discutées mercredi avec les régions.

Ces restrictions entreraient en vigueur le 4 novembre. Avec environ 11.000 morts, l'Allemagne s'en sort toujours nettement mieux que d'autres pays européens comme la France ou l'Espagne. «L'espoir est d'avoir la situation en main d'ici Noël» et d'éviter un reconfinement total de plusieurs semaines.

