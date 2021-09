Selon les données de la direction de la Santé, seules 20 personnes sont officiellement en observation dans les établissements du pays après avoir contracté le covid-19. Au cours du week-end, le nombre d'infections a atteint 168 cas et aucun nouveau décès n'est survenu.

Pandémie au Luxembourg

Les hospitalisations reculent encore un peu

Selon les données de la direction de la Santé, seules 20 personnes sont officiellement en observation dans les établissements du pays après avoir contracté le covid-19. Au cours du week-end, le nombre d'infections a atteint 168 cas et aucun nouveau décès n'est survenu.

Contrairement au ministère de l'Education nationale qui a décidé de ne plus communiquer sur les cas recensés parmi les élèves et les enseignants, le ministère de la Santé continue de dresser un bilan quotidien de la pandémie. Et comme c'est le cas depuis la fin des vacances, la situation sanitaire reste stable, selon les données du week-end, publiées lundi. Ainsi, le nombre de personnes décédées après avoir contracté le virus reste inchangé, avec 835 personnes depuis mars 2020.

Sur les 279 tests de dépistage effectués au cours des dernières 24 heures, 7 se sont avérés positifs.



Au total 77.931 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août 2020.



Le ministère de la Santé fait état de 20 malades hospitalisés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus. Soit quatre de moins que vendredi. Parmi eux, huit se trouvent toujours en soins intensifs. Et six patients pris en charge pour d'autres pathologies ont été signalés covid+.

Le Luxembourg a maintenant administré 783.832 doses de vaccin anti-covid. En tout, 403.462 personnes présentent un schéma vaccinal complet.





