Avec 17 personnes en soins intensifs et 104 en soins normaux, les hôpitaux du Luxembourg soufflent un peu ce mercredi. Le bilan fait également état de deux morts et de 353 personnes testées positives.

Luxembourg 2 min.

Les hospitalisations en légère baisse

Après celui de Niederkorn, un nouveau cluster a été déclaré ce mercredi à Kayl. Dans un communiqué, la direction de la Croix-Rouge a annoncé que 25 résidents et 13 membres du personnel ont été testés positifs au covid. Neuf personnes sont également décédées suite au développement «d'une forme grave de la maladie».

Ce mercredi le dernier bilan fait ainsi état de deux morts en lien avec le virus. Depuis le 1er mars 2021, soit en presque un mois, 88 personnes sont mortes du covid. Au total, ce sont donc 728 victimes qui sont officiellement à déplorer depuis l'apparition de la pandémie au Luxembourg, en mars 2020.



Sur les 11.861 derniers tests de dépistage effectués, 353 se sont avérés positifs. Le taux de positivité, lui, s'affiche à 2,98 %.



Au total, depuis le début de la pandémie, 59.907 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 121 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 17 patients se trouvent en soins intensifs, soit quatre personnes de moins que la veille.

En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a administré 77.997 doses vaccinales. Dont 1.904 concernaient l'injection d'une première dose. Sans surprise, le centre Victor-Hugo au Limpertsberg était le principal lieu de vaccination du pays.

Après les mises en cause du vaccin AstraZeneca, en Europe et aux Etats-Unis, c'est celui de Pfizer/BioNTech qui pose problème à Macao et Hong Kong: son utilisation y a été suspendue après la découverte de capsules défectueuses sur un lot.

«Nous avons jeté les flacons lorsque nous avons constaté qu'ils présentaient des défauts avant d'être injectés. Ils n'ont pas été administrés à des habitants», a déclaré la ministre hongkongaise de la Santé Sophia Chan.

Par principe de précaution, la vaccination en cours a été suspendue le temps de l'enquête. De nombreux vaccins sont expédiés sous forme concentrée dans des flacons et sont ensuite dilués avant d'être administrés.





