Deux morts en lien avec l'épidémie ont été déclarés mais aussi de nouvelles prises en charge de malades atteints du virus. De quoi porter à 104 le nombre de patients soignés dans un hôpital luxembourgeois pour cette maladie.

Les hospitalisations covid grimpent encore

Dans son dernier rapport hebdomadaire, publié mercredi soir, le ministère de la Santé indique non seulement que le nombre de nouveaux cas covid dépistés la semaine passée a bien augmenté (+5% en sept jours) mais aussi que l'âge moyens des nouveaux contaminés baisse. Du 22 au 28 février, la moyenne se situait ainsi autour de 36 ans. Le temps semble loin où le coronavirus s'attaquait principalement à des seniors.

Sur les 11.885 tests effectués, 267 se sont donc révélés positifs, selon les données officielles du ministère de la Santé. Soit un taux de positivité de 2,25%.



Depuis mars 2020, 55.899 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 104 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 20 se trouvent en soins intensifs. Sans oublier 28 hommes et femmes pris en charge pour une autre pathologie mais dépistés positifs au virus.

Les États-Unis sont le pays le plus touché par le covid tant en nombre de morts que de cas, avec 516.616 décès pour 28.719.660 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les USA, les pays les plus impactés sont le Brésil avec 257.361 morts et 10.646.926 cas, le Mexique avec 187.187 morts (2.097.194 cas), l'Inde avec 157.346 morts (11.139.516 cas), et le Royaume-Uni avec 123.296 morts (4.188.400 cas).

Parmi les nations les plus durement frappées, la République tchèque est celle qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 196 décès pour 100.000 habitants, suivie par la Belgique (191), la Slovénie (186), le Royaume-Uni (182) et le Monténégro (163).





