Entreprises et particuliers multiplient les gestes d'aide aux soignants des établissements de santé luxembourgeois. Une solidarité appréciée par les équipes et souvent bien utile.

Luxembourg 2 min.

Les hôpitaux soutenus de toute part

Patrick JACQUEMOT Entreprises et particuliers multiplient les gestes d'aide aux soignants des établissements de santé luxembourgeois. Une solidarité appréciée par les équipes et souvent bien utile.

Pas une, pas deux, mais plus d'une centaine d'entreprises sont venues apporter un soutien aux hôpitaux du groupe Robert-Schuman. En une semaine à peine, la mobilisation de sociétés diverses a ainsi permis à ces établissements de recevoir quantité de masques de protection, flacons de gel hydroalcooliques et autres survêtements. Autant de produits devenus précieux pour les équipes en place et les patients accueillis.

Et c'est avec humour que le service de communication des hôpitaux a tenu à saluer ce geste provenant aussi bien d'entreprises du BTP que d'instituts de beauté ou de simples citoyens. «A défaut de nous serrer la main, serrons-nous les coudes»: voilà le slogan à la mode. D'autant plus que les établissements du groupe restent ouverts aux dons de matériels utiles. Tout comme le groupe souhaite recruter rapidement pour étoffer son personnel fort sollicité.

Du personnel soignant frontalier réticent à s'installer Si l'appel du pied lancé par le gouvernement à se loger au Luxembourg est unanimement apprécié, les professionnels de santé tardent à passer à l'acte. A ce jour, 160 demandes ont officiellement été déposées, selon les données disponibles ce vendredi.

Après avoir enregistré deux cas positifs au covid-19 parmi ses soignants, à la clinique Bohler puis à l'hôpital du Kirchberg, ce soutien réconforterait le staff. Aussi, le groupe attend-il toute proposition via une adresse mail dédiée : new.supplier@hopitauxschuman.lu.

Au centre hospitalier du Nord, c'est avec le même plaisir que les structures de soins d'Ettelbrück et Wiltz ont vu venir à eux des salariés et des particuliers les bras chargés de colis. Même si le groupe est loin d'être en rupture de stock, le surplus inattendu de gants, masques et autres ustensiles a là encore été salué. Il y a aussi des gestes inattendus comme l'envoi par la maison relais Gaffelt de Dudelange d'un collage de soutien aux infirmiers et médecins, ou alors le geste du syndicat d'initiative de Diekirch. «Son marché de Pâques étant annulé, il nous a proposé ses œufs en chocolat», indique Anja Di Bartolomeo, responsable communication.

Au CHDN, la recherche la plus pressante concerne principalement le manque de bras. Si des professionnels de santé sont actuellement sans contrat, c'est donc le moment de postuler. «Pour le reste (masques, gants, respirateurs, pousse seringues, costumes de protection, solution hydroalcoolique), les gens et les entreprises peuvent toujours nous contacter.»

Par précaution sanitaire, l'enlèvement des marchandises pourra d'ailleurs être pris en charge directement par une équipe logistique du groupe hospitalier qui compte près de 360 lits et un millier de salariés. Un simple mail d'intention de dons à l'adresse ressources.humaines@chdn.lu suffira donc, pas la peine de vous déplacer. Car au-delà de la solidarité, la première règle à s'imposer continue d'être le «Restez chez vous».

Il va de soi que les mêmes aides peuvent être proposées au centre hospitalier Emile Mayrisch ou au centre hospitalier de Luxembourg en ces temps difficiles

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.