Une asbl composée des présidents des quatre groupes hospitaliers se propose d'élaborer un concept d'infrastructure pour la gestion des pandémies au Luxembourg. Elle aurait aussi pour objet de gérer le «stock national», c'est-à-dire le matériel indispensable en période de crise sanitaire.

Les hôpitaux s'associent dans la lutte contre l'épidémie

Jean-François COLIN Une asbl composée des présidents des quatre groupes hospitaliers se propose d'élaborer un concept d'infrastructure pour la gestion des pandémies au Luxembourg. Elle aurait aussi pour objet de gérer le «stock national», c'est-à-dire le matériel indispensable en période de crise sanitaire.

Après les réactions en urgence, place aux solutions pérennes. De leur propre initiative, les présidents des quatre hôpitaux luxembourgeois (Hôpitaux Robert Schuman, CHL, CHEM et CHdN) ont communiqué au gouvernement leur intention de créer une nouvelle association sans but lucratif. L'objectif est d'élaborer un concept visant à créer une infrastructure centrale avec des lits de soins intensifs, grâce à laquelle il sera possible de réagir rapidement et efficacement à des épidémies comme celle de covid-19. En outre, la réserve nationale de matériel de lutte contre les épidémies sera également gérée par cette asbl, qui entend coopérer avec l'Université du Luxembourg et collaborer dans le cadre du projet d'hôpital militaire.

Cette nouvelle structure correspond à la volonté de Paulette Lenert (LSAP), ministre de la Santé, de transformer la cellule «logistique» chargée de gérer «le stock national» en une solution pour reprendre de manière pérenne cette gestion. Le but est d'anticiper une éventuelle seconde vague de l'épidémie de coronavirus, ou l'apparition future d'une nouvelle pandémie. «La crise sanitaire a montré qu'une solution permanente s'avère nécessaire pour répondre à de telles circonstances», avouait samedi Paulette Lenert dans une réponse adressée à Mars Di Bartolomeo (LSAP).

«Une coopération optimale entre les hôpitaux» Alors que la sortie de l'état de crise se profile, le Dr Philippe Turk, directeur médical de la clinique Zitha évoque la situation du secteur hospitalier au Luxembourg. Le praticien tire les premières leçons de la pandémie et esquisse des pistes pour l'avenir.

Paulette Lenert explique marquer «(mon) soutien à la proposition» formulée par les hôpitaux, car, ajoute-t-elle, «cette gestion commune profiterait non seulement à leurs propres établissements, mais également aux établissements hospitaliers spécialisés ainsi qu'à d'autres acteurs qui souhaiteraient collaborer avec cette asbl». La ministre de la Santé ne perd toutefois pas de vue «les effectifs médicaux limités» au Luxembourg.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.