Le groupe hospitalier a reçu, début novembre, un accord de principe pour son projet de construction d’une annexe à la Clinique Bohler et d’une tour à son site du quartier d'affaires de la capitale.

Les Hôpitaux Robert Schuman s’étendront au Kirchberg

Le groupe hospitalier a reçu, début novembre, un accord de principe pour son projet de construction d’une annexe à la Clinique Bohler et d’une tour à son site du quartier d'affaires de la capitale.

(ASdN) - Les hôpitaux Robert Schuman (HRS) pourront bientôt compter sur plusieurs mètres carrés supplémentaires. Le 6 novembre dernier, le Conseil de gouvernement a en effet marqué son accord de principe pour la construction d'extensions au site du Kirchberg, à savoir une tour et une annexe à la Clinique Bohler.

Ces travaux permettront notamment au groupe hospitalier de réaménager ses sites, mais aussi d'«élargir l'offre de soins», précise le communiqué du ministère de la Santé publié ce jeudi. Après la fermeture de la Clinique Sainte-Marie (CSM) à Esch-sur-Alzette, au 31 décembre 2022, il est en effet prévu d’intégrer ces 85 lits de rééducation gériatrique au sein de la future tour. D’autres unités de soins rejoindront également ces annexes, notamment pour répondre aux besoins des services d’orthopédie.

148,5 millions d’euros

La nouvelle affectation des différents étages ne se fera néanmoins pas au hasard. Celle-ci se basera ainsi sur le résultat d’une étude générale - effectuée en 2019 - sur les objectifs du groupe HRS sur les sites Kirchberg et ZithaKlinik et visant à déterminer l’évolution de l’activité future ainsi que le besoin de modernisation des structures existantes.

Pour le groupe hospitalier, le regroupement au Kirchberg de la plupart des fonctionnalités se traduit aussi par d'autres objectifs, davantage financiers. En particulier, «par une économie d’échelle et une diminution des coûts d’exploitation», souligne le communiqué.

Les hôpitaux s'associent dans la lutte contre l'épidémie Une asbl composée des présidents des quatre groupes hospitaliers se propose d'élaborer un concept d'infrastructure pour la gestion des pandémies au Luxembourg. Elle aurait aussi pour objet de gérer le «stock national», c'est-à-dire le matériel indispensable en période de crise sanitaire.

Mais avant d'atteindre ces objectifs, il sera nécessaire de mettre la main à la poche. Au total, le coût à charge du Fonds hospitalier s’élèvera à 148,5 millions d’euros. Aucune date concernant les travaux n'a en revanche été communiquée pour l'heure.

Pour rappel, les Hôpitaux Robert Schuman sont répartis en quatre sites à travers le pays. L'hôpital Kirchberg et la Clinique Bohler se trouvent ainsi dans le quartier d'affaires de la capitale, la Zithaklinik à la gare et la clinique Sainte Marie à Esch-sur-Alzette. Au total, le groupe emploie plus de 280 médecins sous statut libéral et plus de 2.250 salariés.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.