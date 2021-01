Depuis mardi, le plan hospitalier a basculé un cran en-dessous de ce qu'il était. De quoi permettre la reprogrammation de certaines prises en charge médicales repoussées depuis la mi-novembre.

Luxembourg 3 min.

Les hôpitaux rebasculent en phase 3

Patrick JACQUEMOT Depuis mardi, le plan hospitalier a basculé un cran en-dessous de ce qu'il était. De quoi permettre la reprogrammation de certaines prises en charge médicales repoussées depuis la mi-novembre.

17 novembre 2020/5 janvier 2021: ces huit dernières semaines, les hôpitaux luxembourgeois ont vécu en phase 4. Un niveau jamais atteint depuis l'instauration de ce que les centres hospitaliers désignent comme leur «tableau de montée en charge». Une période inédite dans l'histoire sanitaire du pays où, face à la vague d'hospitalisations covid, il a fallu déprogrammer la plupart des actes chirurgicaux et la prise en compte de certaines pathologies.

Depuis mardi, la phase 3 est le nouveau régime auquel s'astreignent les quatre centres hospitaliers du pays. La décision a été validée par la cellule de crise du ministère de la Santé, et marque le retour à un mode de fonctionnement que le Luxembourg avait déjà traversé, entre le 27 octobre et le 17 novembre dernier cette fois. «Ce qui explique la bascule? D'abord la diminution du rythme des infections», indique Sylvain Vitali, secrétaire général de la Fédération des hôpitaux. Un indicateur qui a permis aux hôpitaux d'estimer qu'ils pouvaient descendre d'un niveau leur degré de restrictions d'activité.

Car moins de nouveaux cas feront forcément moins de malades à occuper des lits en soins normaux ou intensifs dans les jours à venir. «Fort de l'expérience des mois passés, on arrive maintenant à avoir des prospectives sur ce qui peut survenir, au moins pour la partie des entrées à l'hôpital», indique le ministère de la Santé. Des services qui, au vu des dernières statistiques, planifiaient même un possible retour à la phase 2 vers la mi-janvier ou le 20 du mois. Mais le virus a habitué les acteurs de la santé a se montrer prudents, alors mieux vaut attendre.

En attendant, «il appartient à chaque centre hospitalier de décider quelle activité, il reprend et avec quelle intensité», poursuit Sylvain Vitali. Aucun plan général par spécialité ne s'applique au niveau national, et du ChdN d'Ettelbruck à Emile-Mayrisch à Esch en passant par le CHL dans la capitale, chacun garde son autonomie d'action. «En tout cas, en phase 3, plus d'actes chirurgicaux peuvent être entrepris et moins de déprogrammations sont à prévoir». Un plus pour la santé générale.



Si le nombre de malades covid occupant un lit en soins intensifs ou normaux constitue le second indicateur observé, le «plan» qui détaille les différentes phases tient compte d'autres facteurs. Comme le nombre de personnels disponibles et même l'état de fatigue des soignants et de l'ensemble des salariés travaillant au service des patients infectés par le coronavirus ou souffrant d'autres pathologies. «Ce passage en phase 3 offre une bouffée d'air à l'ensemble des professionnels de santé en stress-tests depuis de longs mois», salue Sylvain Vitali.

