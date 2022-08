Les descendants d'un sultanat disparu depuis longtemps veulent rentrer dans leurs droits au Luxembourg. Un pan non réglé de l'histoire coloniale.

Actifs gelés au Luxembourg

Les héritiers du sultanat de Sulu veulent de l'argent

Thomas KLEIN Les descendants d'un sultanat disparu depuis longtemps veulent rentrer dans leurs droits au Luxembourg. Un pan non réglé de l'histoire coloniale.

Mi-juillet, un huissier de justice a ordonné à neuf banques luxembourgeoises de geler les comptes des deux holdings, Petronas Azerbaïdjan et Petronas South Caucasus, basées dans la capitale. Les deux sociétés font partie du groupe pétrolier et gazier Petronas, qui appartient à 100 % à l'Etat malaisien.



La décision de justice se réfère au jugement datant de février 2022 d'un tribunal arbitral parisien, qui a accordé aux héritiers du souverain de Sulu, un sultanat disparu depuis longtemps, une indemnisation de près de 15 milliards de dollars US. Le litige, dont l'origine remonte à 144 ans, est un exemple des répercussions de l’histoire coloniale.

Un litige vieux de 144 ans

Tout a commencé en 1878 par un contrat conclu par le sultan de Sulu, qui contrôlait alors un territoire situé au nord de Bornéo, qui fait aujourd'hui partie de l'État malaisien de Sabah. Le sultan a loué ce territoire à un homme d'affaires britannique et à un homme d'affaires autrichien. Au sein de la British North Borneo Charter Company, les Européens souhaitaient exploiter les ressources de la région, qui étaient alors essentiellement constituées de bois d'œuvre.

Selon le cabinet d'avocats des actuels descendants du sultan, le contrat prévoyait à l'époque que l’accord entre les deux parties soit en principe acté pour une durée indéterminée et que le souverain de Sulu serait indemnisé du montant que le territoire rapporterait. Au départ, 5.000 dollars en monnaie locale par an. Le montant n'a été ajusté qu'une seule fois, en 1903, à 5.300 dollars.

Après la fin du sultanat et la mort du dernier sultan Jamalul Kiram II, les paiements ont été effectués à ses descendants après 1936. Lorsque la North Borneo Charter Company s'est dissoute en 1946 à la suite de l'invasion japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, le nord de Bornéo est d'abord devenu une colonie de la Couronne britannique, puis a appartenu à la Malaisie à partir de 1963. Néanmoins, les paiements aux héritiers du sultan vivant sur le territoire philippin ont continué.

Invasion du sultan autoproclamé en 2013

Même après la découverte de gisements de pétrole dans la région dans les années 1980, la somme de 5.300 dollars est restée inchangée. Tout a changé en 2013, lorsqu'un autre descendant a déclaré être le sultan légitime de la région et a débarqué sur la côte de Sabah avec environ 200 fidèles pour faire valoir ses droits par la force. Les combats qui ont suivi ont fait une soixantaine de morts jusqu'à ce que l'armée malaisienne reprenne le contrôle de la situation.

Par la suite, le gouvernement a cessé de payer les autres descendants, bien que ceux-ci n'aient pas été impliqués dans l'invasion. Depuis, une bataille juridique fait rage. La partie des héritiers souligne que l'accord initial est un contrat privé dont les conditions peuvent être renégociées. En conséquence, les paiements doivent être adaptés aux revenus réels actuels de la région.

Pour éviter de s'engager dans la procédure de règlement des différends, la Malaisie ne cesse de prétendre que sa souveraineté est ici en jeu. Ce n'est pas le cas. Paul Cohen, l'un des deux principaux avocats des plaignants

La suspension des paiements constitue en outre une rupture de contrat. La communauté de huit héritiers s'est donc tournée vers des tribunaux d'arbitrage internationaux pour obtenir gain de cause. Après que l'affaire a d'abord été jugée en Espagne, un tribunal parisien a accordé en février 2022 près de 15 milliards de dollars américains aux descendants - le deuxième montant le plus important jamais accordé par un tribunal arbitral.

Ce montant correspond à 15% des revenus de la terre et de l'huile de palme depuis 2013, ainsi qu'aux revenus futurs attendus. Le gouvernement de Kuala Lumpur a déclaré ne pas accepter le jugement et le considère comme une atteinte à la souveraineté du pays.

«Un impérialisme moderne»

Le cabinet d'avocats britannique 4-5 Gray's Inn Square, qui représente les héritiers, rétorque qu'il s'agit d'un contrat commercial qui, selon la Convention de New York signée par 170 pays, dont la Malaisie, peut être négocié dans des tribunaux d'arbitrage internationaux.

«Pour éviter de s'engager dans la procédure de règlement des différends, la Malaisie ne cesse de prétendre que sa souveraineté est ici en jeu. Ce n'est pas le cas; il s'agit ici d'un litige commercial», explique Paul Cohen, l'un des deux principaux avocats des plaignants, au Luxemburger Wort. «La Malaisie peut invoquer la souveraineté autant qu'elle le veut, mais cela ne changera pas la nature de l'affaire ou ne lui accordera pas une immunité souveraine là où il n'y en a pas».

La revendication de Sulu doit donc être considérée dans le contexte de l'impérialisme et du colonialisme. Le transfert des terres d'autres peuples d'un empire à un autre était monnaie courante au cours des siècles passés. Tommy Thomas, ancien procureur général de Malaisie

En Malaisie, le litige est considéré à la façon d’un «impérialisme moderne», et la disposition d'un tribunal européen sur le territoire malaisien comme une prétention. Ainsi, dans une contribution pour un site d'information local, l'ancien procureur général de Malaisie, Tommy Thomas, a déclaré douter qu'un traité datant de l'époque coloniale puisse constituer une base juridique pour un arbitrage moderne.

«La revendication de Sulu doit donc être considérée dans le contexte de l'impérialisme et du colonialisme. Le transfert des terres d'autres peuples d'un empire à un autre était monnaie courante au cours des siècles passés», écrit-il. «Des siècles plus tard, (faire) des revendications juridiques par le biais d'un arbitrage est nouveau».

Le Luxembourg au cœur du litige

Les avocats des héritiers ont donc décidé de passer à l'offensive et de commencer à récupérer l'argent. Une première étape dans ce sens a été d'obtenir, grâce à la sentence du tribunal arbitral de Paris, le gel des avoirs des deux holdings du groupe public Petronas.

*Un exequatur, c'est quoi? C'est une décision par laquelle un tribunal rend exécutoire sur le territoire national une sentence arbitrale ou un jugement ou un acte étranger.

Comme la sentence arbitrale a été rendue à l'étranger, il faut d'abord procéder à ce que l'on appelle un exequatur* pour pouvoir faire valoir des prétentions à partir de celle-ci au Luxembourg. Selon les informations de la justice, le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a signé cet exequatur le 18 mai. Entre-temps, un tribunal français a suspendu l'exécution du jugement en France, mais dans les autres pays signataires de la Convention de New York, le jugement peut être appliqué et d'autres actifs de l'Etat malaisien peuvent être confisqués.

Petronas, cible des plaignants

Les avocats sont convaincus que Petronas est une cible légitime dans cette affaire, car elle appartient à l'Etat malaisien. «Compte tenu du fait que Petronas a été créée par une décision parlementaire de manière à être détenue à 100% par le gouvernement malaisien, qu'elle est explicitement contrôlée par le Premier ministre et qu'elle exploite exclusivement les gisements de gaz et de pétrole du pays, elle est manifestement un gibier dans cette affaire», explique Paul Cohen.

La balle est désormais dans le camp de la partie malaisienne, explique Elisabeth Mason du 4-5 Gray's Inn Square, la deuxième avocate principale de la partie plaignante. «La Malaisie et Petronas ont toutes deux indiqué qu'elles contesteraient les saisies, comme elles en ont le droit. Nous devons encore voir quels arguments ils vont avancer», dit-elle.

Ainsi, les deux filiales de Petronas ont mandaté Fabio Trevisan du cabinet luxembourgeois BSP pour les représenter dans cette affaire. Celui-ci s'exprime d'abord avec beaucoup de réserve. Il fait savoir que ses clients examinent actuellement leurs options juridiques. «On retiendra les arguments pour les tribunaux», explique-il, tout en soulignant «que [s]es clients ne sont pas les débiteurs des parties saisissantes».

L'État de Malaisie a également recours à l'assistance juridique au Luxembourg. Selon certaines sources, ils sont représentés dans cette affaire par le cabinet Arendt & Medernach. Contacté, le cabinet n'a pas souhaité s'exprimer sur l'affaire.

La valeur réelle des actifs saisis inconnue jusqu'à présent

Ce que représente réellement les actifs gelés des deux entreprises n'est pas connu à l'heure actuelle. Dans le cas le plus favorable aux plaignants, elles pourraient contenir des actifs allant jusqu'à 2,2 milliards de dollars, dans le cas le plus défavorable, elles pourraient être totalement sans valeur.

Jusqu'en février, l'une des deux holdings détenait 15% de parts de Petronas dans le champ gazier azerbaïdjanais de Shah Deniz, estimés à eux seuls à 2,3 milliards de dollars. L'autre société détenait les parts du gazoduc relié au champ gazier.

Au début de l'année, le groupe a vendu ses parts aux sociétés énergétiques Lukoil, BP et Socar. L'argent a été «rapatrié», écrit le groupe, mais le cabinet d'avocats des héritiers espère apparemment qu'au moins une partie du produit de la vente ou d'autres actifs se trouvent toujours dans les sociétés. «Nous ne connaissons pas encore la valeur de ces actifs et comptes bancaires saisis. Rien que pour l'année en cours, il semble que 2,2 milliards de dollars soient passés par les livres comptables», a déclaré Elisabeth Mason.

Selon les informations de The Economist, les héritiers sont soutenus par le fonds d'investissement britannique Therium, qui s'est spécialisé dans le financement des actions collectives et des litiges et qui, en contrepartie, participera aux paiements que les héritiers recevront à un moment donné. Selon ce document, les frais de justice dans cette affaire s'élèvent déjà à 22 millions de dollars américains. Des mois, voire des années, peuvent s'écouler avant que l'affaire ne soit définitivement réglée sur le plan juridique, a expliqué Guy Loesch, associé du cabinet Linklaters, au Luxembourg Times.

Le gel des avoirs restera probablement en vigueur jusqu'à ce que la décision du tribunal arbitral français soit définitive et qu'aucun autre appel ne puisse être déposé. Mais le gel des avoirs peut aussi être levé par la décision d'un tribunal luxembourgeois.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



