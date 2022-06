Dans la région rurale de Manternach, un nouveau quartier comportant des constructions massives suscite des critiques.

Luxembourg 4 min.

A Manternach

Les habitants se plaignent des blocs d'habitation

Volker BINGENHEIMER Dans la région rurale de Manternach, un nouveau quartier comportant des constructions massives suscite des critiques.

Si l'on regarde vers Manternach depuis Munschecker ou Schorenshaff, la première chose qui saute aux yeux, ce sont les grues qui surplombent le nouveau quartier de Léiffrächen. Là, juste au-dessus du centre historique du village, 26 unités d'habitation, principalement des maisons individuelles et des maisons à deux logements, sont en train de voir le jour. Afin d'exploiter au mieux le terrain à bâtir et d'obtenir malgré tout une surface habitable confortable, la plupart des maîtres d'ouvrage ont décidé de prendre de la hauteur et de réaliser deux étages complets avec un grenier supplémentaire.

La forme moderne des maisons se distingue fondamentalement des maisons individuelles basses des années 1980 et 1990 des environs, sans parler des fermes souvent vieilles de plusieurs siècles qui jouxtent directement le nouveau quartier. Et le fait que l'image du village se modifie rapidement en raison de ces constructions massives ne plaît pas à tout le monde dans la commune.

Ce nouveau bâtiment domine une maison des années 1990. Photo: Guy Jallay

«Est-ce que l'on trouve cela beau ...»

Même le bourgmestre, Jempi Hoffmann, peut en partie comprendre les réserves de certains de ses administrés: «Aujourd'hui, l'espace est utilisé différemment qu'il y a 30 ans. Presque personne ne peut s'offrir un terrain à bâtir de dix ou quinze ares. Que l'on trouve ensuite le résultat beau est une autre affaire». Par ailleurs, le lotissement de Léiffrächen est une décision de l'ancien conseil communal, qui a achevé les planifications avant les élections de 2017. Le conseil échevinal présidé par Hoffmann n'aurait plus été impliqué dans l'expertise et l'approbation.

L'esthétique d'un lotissement à Manternach, beaucoup plus petit, peut également être discutée. En dessous de la rue Saint-Désert, deux frères souhaitent construire deux maisons individuelles sur leurs terrains libres au sein d'une zone résidentielle existante. Avec une hauteur de 11 mètres et une profondeur de 17 mètres, les maisons prévues dépasseraient les bâtiments environnants.

Bien que la ZAC «A Kouler» ne comporte que deux maisons, elle a déjà fait beaucoup parler d'elle. Photo: Guy Jallay

Les riverains se battent contre le projet de construction

La voisine, Manon Bastian, s'insurge contre le projet de construction. «Il ne s'intègre pas dans l'environnement. Les deux promoteurs doivent adapter la taille du bâtiment prévu à celle des constructions existantes», exige-t-elle. Sa voisine, Kristina Martin, s'inquiète, elle, pour la sécurité des enfants dans le quartier.

À côté de la zone «A Kouler» passe un chemin piétonnier menant à l'aire de jeux toute proche, qui croise l'entrée des deux bâtiments prévus. «Si de gros véhicules, par exemple des camions de ramassage d'ordures, passent sur les deux terrains, un problème de sécurité se pose. La commune n'en a pas suffisamment tenu compte», estime Kristina Martin. Manon Bastian estime que le bourgmestre n'aurait pas dû approuver le projet de nouvelles constructions, car il ne s'intègre pas dans l'environnement de la commune.

Jempi Hoffmann est d'un autre avis. «Le projet était tout à fait en accord avec les réglementations existantes et pouvait donc être approuvé», rétorque-t-il. C'est également l'avis du ministère de l'Intérieur. Une «opinion subjective», comme celle selon laquelle les deux maisons ne s'intègrent pas dans l'environnement, ne peut pas servir de base pour rejeter le projet de construction.

«Un compromis a été trouvé»

Le petit terrain à bâtir «A Kouler» avait déjà donné lieu à un débat houleux au sein du conseil communal il y a un an et demi. Deux de ses membres avaient partagé les inquiétudes des riverains. Le conseil échevinal avait par ailleurs été frappé par l'ampleur massive du projet. «Nous avons alors trouvé un compromis avec les maîtres d'ouvrage. Ils ont volontairement réduit les fenêtres de construction - c'est-à-dire la surface constructible», explique aujourd'hui le bourgmestre Jempi Hoffmann.

Il fait remarquer que dans de nombreuses communes rurales luxembourgeoises, les nouvelles constructions sont serrées les unes contre les autres, afin d'exploiter chaque mètre carré. Mais il pense moins à l'image du village qu'aux jeunes familles à la recherche d'un bien immobilier. Selon lui, «il y a au Luxembourg beaucoup de jeunes qui ont des difficultés à trouver un terrain à bâtir et à obtenir de l'argent à la banque pour construire une maison. On ne devrait pas leur mettre des bâtons dans les roues».

