Le trafic ferroviaire entre la France et le Luxembourg a été très perturbé ce mercredi matin. Des cheminots en grève ont bloqué les voies au niveau des gares de Uckange et Hagondange et une personne aurait également été blessée.

Les grévistes ont fortement perturbé le trafic entre la France et le Luxembourg

Sophie WIESSLER

Plusieurs voyageurs présents à bord de trains bloqués, notamment entre Uckange et Hagondange, signalaient ainsi, peu après 07h, la présence de manifestants sur les voies.

Une information confirmée par le service presse de la SNCF. "Des grévistes ont déclenché l'alarme incendie dans le poste d'aiguillage de Woippy entraînant une évacuation du personnel et donc l'arrêt de la circulation entre Metz et le Luxembourg", explique Sophie Huraux, en charge de la communication.

Vers 7h25, les grévistes se sont retrouvés sur les voies: "ils ont installé des barrières court-circuit, fait détonner des pétards... il y a eu de fortes perturbations", explique la SNCF.

Ce mercredi est en effet synonyme d'un nouvel épisode de grève de la part de la SNCF, qui a entamé le 3 avril dernier, une grève "perlée", deux jours par semaine. Jusqu'ici, hormis la suppression de trains et quelques pétards sur les voies, aucune action particulière n'avait été menée par les cheminots grévistes sur cette voie.

Reprise du trafic vers 08h40 mais retards en cascade

"Le trafic devrait reprendre vers 8h40 mais nous devons d'abord finir le nettoyage des voies. Les grévistes ont quitté la zone au bout d'une heure et nous prévoyons une reprise du trafic ferroviaire", détaille Sophie Huraux.

Un trafic qui n'a pas été fluide tout de suite: de nombreux trains supprimés ou retardés ont dû encore rejoindre le Grand-Duché, difficilement; une matinée compliquée pour les frontaliers.

Des voyageurs en colère

Du côté des usagers de cette ligne - la plus fréquentée de Lorraine - c'est la colère qui prend le dessus ce mercredi, et notamment sur les réseaux sociaux. Il faut dire que cette manifestation tombe à point nommé, en pleines heures de pointe et avec déjà moins de trains que d'ordinaire sur cette ligne.

Le @TER_Metz_Lux de 7:03, vient de partir d’HAG.

Le 7:16 part derrière.

Ça se débloque.

Je suis à deux doigts de tirer le signal d’alarme pour arrêter le TER au poste d’aiguillage d’UCK pour une baston générale. — b77 (@b7715) June 13, 2018





Descendu du train à 08h27 après y avoir passé 1h06 en gare de #Metz.

Je vais prendre le bus pour #Belval de 08h37.(+4.60 €)

Je vais arriver au boulot vers 10h00.

Pour résumer : réveillé à 06h03 pour arriver au travail 4 heures après !#TerMetzLux @SNCF @TERGrandEst @TER_Metz_Lux https://t.co/v1hMAdFbKe — Aswin Lutchanah (@aswinlutchanah) June 13, 2018





La grève par la gratuité c’est illégal, mais les actes de malveillance ça pas de soucis? hein @TERGrandEst ?? cc @TER_Metz_Lux @Phyzalis — Le Diplodocus Déter (@JFacial) June 13, 2018





Mon trajet de ce matin avec @TER_Metz_Lux @TERGrandEst porte à porte : 2h40.

Habituellement : 45-55min

Un seul mot : INACCEPTABLE — b77 (@b7715) June 13, 2018





Après plus de 2h à attendre comme un con, et sans d autres moyens pour me rendre à mon travaille je viens de poser un jour de congé..... Cette situation est inadmissible... — Golem (@_Golem57_) June 13, 2018

La SNCF porte plainte

Le président de la région Grand Est, Jean Rottner, s'est également exprimé à propos de ces débordements. Il souhaite que la SNCF prenne "les mesures qui s'imposent" et condamne fermement ces "actes irresponsables", qui "ont pris les gens en otage".

Je condamne fermement les actes irresponsables qui ont eu lieu ce matin sur le poste d’aiguillage de Woippy.



Ce n’est plus faire grève, c’est prendre les gens en otage.



C’est juste médiocre.



Merci à la SNCF de prendre les mesures qui s’imposent — Jean ROTTNER (@JeanROTTNER) 13 juin 2018

Un communiqué a également été envoyé à la presse à ce sujet: "Alors que depuis de nombreuses semaines, les perturbations liées à la grève perlée à la SNCF pénalisent fortement les usagers, ce mercredi matin un palier a été franchi avec des actes de sabotage qui ont empêché des milliers de voyageurs de se rendre au travail entre Metz et le Luxembourg.

Si l’action syndicale doit être respectée, les dérives observées ce matin doivent, elles, être durement sanctionnées par la Direction de la SNCF à qui je demande de prendre ses responsabilités. Il est inadmissible que des individus qui prétendent défendre leur outil de travail puissent commettre des actes violents ou des blocages qui nuisent aussi bien à leur entreprise qu’au service public dont ils se réclament.

Alors que le texte réformant la SNCF termine son parcours législatif et que les conséquences des grèves ne sont pas encore chiffrées, nous constatons chaque jour combien ce conflit est néfaste pour l’économie régionale et bouleverse le quotidien de milliers d’usagers, de leurs familles et d’entreprises, dont l’exaspération n’a aujourd’hui d’égale que leur incompréhension face à un mouvement aussi peu rationnel."

Vincent Téton, directeur régional des TER Grand Est a indiqué que la direction allait porter plainte contre X, puisque "ces actes de malveillance, intolérables engagent la sécurité du réseau ferroviaire".

Au total, ces perturbations ont entraîné la suppression de 10 TER sur la ligne Metz-Luxembourg ce mercredi matin, et 8 autres ont été lourdement retardés.

