Une dizaine de jeunes lycéens, représentants de Youth for Climate, a rencontré Xavier Bettel lundi soir, dix jours après la grande manifestation pour le climat qui a mobilisé plus de 10.000 personnes au Knuedler.

«Les grèves pour le climat continueront»

Sophie WIESSLER Une dizaine de jeunes lycéens, représentants de Youth for Climate, a rencontré Xavier Bettel lundi soir, dix jours après la grande manifestation pour le climat qui a mobilisé plus de 10.000 personnes au Knuedler.

Un peu plus d'une semaine après avoir réuni entre 7.500 (selon la police) et 15.000 personnes (selon les organisateurs) dans les rues de la capitale, une petite délégation de jeunes lycéens a rencontré lundi soir, sur demande du Premier ministre, Xavier Bettel, afin de «présenter leurs objectifs et le but de leur mouvement».

«Ça ne sert à rien d'aller à l'école si la planète meurt» Les adolescents du monde entier se sont mobilisés ce vendredi pour défendre la planète. A Luxembourg, entre 7.500 et 15.000 lycéens ont manifesté entre le Glacis et la place Guillaume II.

Rassemblés sous la bannière Youth for Climate Luxembourg, la dizaine d'étudiants a d'emblée souligné le fait que les «grèves continueront». «Nous ne sommes pas suffisamment contents pour tout arrêter. Ces grèves seront poursuivies, en tant qu'outil de pression sur les acteurs politiques, pour qu'ils agissent enfin contre le changement climatique», explique avec conviction la lycéenne Zélie, ce mardi matin.

La jeune fille de 17 ans s'est dite heureuse de voir que le gouvernement Bettel souhaite dialoguer sur la question du changement climatique.

Voir «du concret»

Le Premier ministre s'était déjà dit «sensible aux arguments des jeunes et à leur mobilisation» et affirmait «les soutenir dans leur engagement», quelques heures à peine après la manifestation du 15 mars. Un sentiment confirmé ce lundi soir, puisqu'il a proposé un échange entre les élèves et les ministres pour «être à l'écoute de leurs préoccupations».

Une initiative appréciée des lycéens qui soulignent toutefois «vouloir voir du concret» au-delà des «paroles de politiciens», comme le détaille Zélie. «Le gouvernement doit se concerter avec des scientifiques experts pour parvenir à des solutions concrètes, basées sur l'immense quantité de données disponibles. Leur principale priorité devrait être d'écouter et mettre en place les propositions des scientifiques».

Un nouveau meeting, ouvert au public a lieu ce mardi 26 au soir à l'Oekozenter du Pfaffenthal: «Nous allons discuter des prochaines démarches à suivre et sans doute fixer de nouvelles dates pour des grèves à venir», explique Zélie.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.