Les grands noms maintiennent leur position

Anne-Sophie DE LA BARRE DE NANTEUIL-BEDEL La CGFP et la FGFC défendent leurs positions lors des élections à la Chambre des fonctionnaires et employés publics, organisées en pleine pandémie.

(ASdN avec Marc Hoscheid) A l'ombre de la pandémie se sont déroulées les élections pour la désignation des membres de la nouvelle Chambre des fonctionnaires et employés publics (CHFEP). Ainsi, du 20 au 31 mars, plus de 53.000 fonctionnaires actifs et retraités ont pu voter par correspondance. Et sans surprise, les deux syndicats dominants depuis des décennies - le syndicat des fonctionnaires CGFP et le syndicat des travailleurs communautaires FGFC - ont confirmé leurs résultats de 2015.

La CGFP a pu à nouveau remporter 21 sièges, dont 22 sont réservés aux fonctionnaires. Sur les cinq mandats réservés aux employés municipaux, quatre sont revenus au FGFC. Au total, ce sont donc 25 sièges sur 27 qui reviennent aux deux syndicats travaillant en étroite collaboration.



Un taux de participation élevé

Objectif atteint donc pour Romain Wolff, et le président de la CGFP se dit même positivement surpris par le niveau de participation des électeurs. Malgré la crise sanitaire, un peu plus de la moitié des électeurs éligibles ont en effet fait part de leur choix. Voilà cinq ans, cette participation tournait certes au-delà des 60% mais le contexte était bien différent..

De son côté, le syndicat d'enseignants SEW a «presque doublé [ses] votes de liste», souligne son président Patrick Arendt. Et pour la première fois, l'un de ses membres rejoint le CHFEP via la catégorie D. En revanche, l'Apess, autre syndicat d'enseignants, n'est désormais plus représenté à la chambre professionnelle.



Des conditions non optimales

De son côté, le syndicat LCGB ne cache pas sa déception devant ses propres performances dans la catégorie E. Car si la confédération syndicale chrétienne a augmenté ses votes de liste (de 1.410 à 1.640 suffrages par rapport à 2015), les votes personnels ont chuté de 849 à 359.

Le syndicat des enseignants Acen a toutefois critiqué le maintien de ces élections, affirmant qu'une véritable campagne électorale n'était ni possible ni appropriée dans un tel contexte de crise sanitaire. En outre, toujours selon l'Acen, la composition du CHFEP n'était plus à jour, puisque les employés étaient clairement sous-représentés. Car s'ils représentent plus de 27% des fonctionnaires, ils n'ont droit qu'à deux sièges par le biais de la catégorie G, un taux bien inférieur à 10%. Par conséquent, l'Acen exige huit mandats pour les employés.

