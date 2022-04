Redoutées par les arboriculteurs, les gelées ont fait leur retour dans les vergers en ce début avril. Si les températures négatives ont causé des dégâts, il est encore trop tôt pour en déterminer l'ampleur.

Les gelées n'ont pas épargné les mirabelliers

Laura BANNIER

La semaine dernière, Jean-Claude Muller était inquiet, et à raison. Après un mois de mars particulièrement ensoleillé au Luxembourg, MeteoLux annonçait un retour du mercure dans le négatif pour le premier week-end d'avril. Alors forcément, l'arboriculteur craignait pour ses mirabelliers, ses quetschiers et autres cerisiers qu'il avait vu fleurir quelques jours plus tôt.

Finalement, le week-end se sera passé «plus ou moins bien», pour le producteur de fruits et légumes de Contern. «Plus», c'est pour le côté maraîcher de l'exploitation: les légumes n'ont presque pas subi de dégât, au vu du peu de plantes qui ont gelé. Le «moins», en revanche, s'adresse aux arbres fruitiers. «Il y eut des dégâts qui auront certainement un impact dans la récolte des quetsches, mirabelles et cerises, mais il est encore trop tôt pour les évaluer.»

Au pic de la vague de froid, l'arboriculteur a enregistré des températures allant de -6 voire -7 degrés sur son exploitation. «C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Avec de telles températures, on entre directement dans la fourchette de ce qui est dangereux pour les arbres», explique Jean-Claude Muller.

Jusqu'à 30% de pertes

Par rapport à de précédentes périodes de gel, ce début avril 2022 présentait un avantage. «Il y avait peu d'arbres qui étaient entrés en pleine floraison, ce qui devrait limiter les dégâts.» Ainsi, les pommiers de l'arboriculteur ont par exemple été totalement épargnés par le coup de froid.

Mais pour toutes les autres variétés qui étaient en fleurs, le producteur ne cache pas ses craintes. «On pourra avoir des pertes allant jusqu'à 30%, dépendant des arbres.» Si aujourd'hui, ce pourcentage reste relativement incertain, les dégâts pourront être évalués avec plus de précision d'ici deux à trois semaines.

Pour protéger ses cultures, Jean-Claude Muller a mis en œuvre plusieurs techniques. L'herbe a été coupée au pied des arbres pour gagner un degré et de l'engrais a été pulvérisé sur les fleurs pour les protéger. «Nous avons tout mis en place sauf les poêles entre les rangées d'arbres, car cette technique a un certain coût et nous n'avions pas assez d'arbres en fleurs pour qu'elle soit rentable.»

Compenser les dégâts

Après cet épisode de froid, qui a été particulièrement dévastateur pour les cultures du sud de la France, les craintes de nouvelles gelées persistent dans l'esprit de l'arboriculteur de Contern. Jean-Claude Muller a encore les yeux rivés sur les différents bulletins de MeteoLux. «J'ai vu qu'ils annonçaient des gelées plus faibles pour samedi et dimanche. On ne sait jamais comment on va s'en sortir», soupire le producteur, qui n'aura pas l'esprit tranquille avant la mi-mai.

Désormais, il ne reste plus qu'au temps de faire son miracle. Car si les dégâts sont réels sur les arbres fruitiers, ils peuvent encore être compensés. Deux scénarios sont ainsi possibles pour le mois d'avril. Le premier, celui d'un temps humide, nuageux et froid, risque d'être ravageur pour les arbres fruitiers.

En revanche, le retour du soleil pourra faire le bonheur des arboriculteurs luxembourgeois. «Si la semaine prochaine on a une belle floraison, on pourra largement compenser les pertes.» Pour cela, l'arboriculteur compte évidemment sur les abeilles pour féconder ses mirabelliers, cerisiers et quetschiers.

