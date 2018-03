Deux personnes ont été grièvement blessées et une troisième plus légèrement, dans la nuit de jeudi à vendredi, suite à une violente sortie de route au rond-point Gluck. Ils tentaient d'échapper à un contrôle policier.

Les fuyards gravement blessés au rond-point Gluck

Maurice Fick

La tentative de fuite a mal tourné pour les trois occupants de la voiture immatriculée en France que venait de repérer une patrouille de police à l'Aire de Berchem.



Le conducteur a mis les gaz sur l'A3 en fonçant en direction du centre de Luxembourg pour échapper au contrôle. La police a d'abord perdu de vue la voiture et l'a suivie à distance pour des raisons de sécurité.



Lorsque, vers 2h30 du matin, la patrouille de police est arrivée au rond-point de Gluck, elle a découvert que le conducteur avait foncé tout droit à la sortie de l'autoroute, endommageant lourdement sa voiture sur le rond-point Gluck.



Les policiers sont immédiatement venus en aide aux trois occupants. Le conducteur et une femme assise sur la banquette arrière étaient grièvement blessés et ont dû être transportés aux urgences. La passagère a été transportée à l'hôpital avec des blessures plus légères.



La fouille de la voiture accidentée a permis de retrouver un revolver de petit calibre et une petite quantité de marijuana.