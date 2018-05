Les funérailles civiles de Camille Gira auront lieu ce samedi

«Nous ne nous attendions pas à une telle mobilisation. On se serait cru à Noël!», confesse tout sourire Alexandra Oxacelay, la directrice de la Stëmm vun der Strooss. Via la plateforme de crowdgiving, Gingo, l'association est parvenue à collecter en un temps record les 30.000 euros nécessaires pour acheter l'indispensable four professionnel pour son restaurant social.