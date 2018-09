Pas moins de 15% de la population adulte du Grand-Duché est obèse, selon des chiffres qui datent de 2017. Pour lutter contre le surpoids au Luxembourg, le ministère de la Santé a mis en place, en partenariat avec les supermarchés Cactus, la campagne «Was iesse mer?», qui promeut une alimentation saine.

Les fruits et légumes à l'assaut de l'obésité

Par Jean Vayssières

«Manger cinq fruits et légumes par jour», c'est une rengaine que l'on commence à bien connaître. Une rengaine qui pourrait s'avérer bien utile puisque, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, qui fait l'éloge de la consommation de fruits et légumes, «jusqu’à 1,7 million de vies pourraient être épargnées chaque année moyennant une consommation suffisante» de ces derniers.

Quels fruits et légumes manger, et à quelle saison ?

Le ministère de la Santé a développé, en collaboration avec la chaîne de grande distribution Cactus, une campagne de lutte contre l'obésité intitulée «Wat iesse mer?» («Qu'est-ce que nous mangeons?»). Cette dernière entend influencer les mentalités et réintroduire la consommation de fruits et légumes dans l'alimentation des Luxembourgeois. Le but: rappeler que ces aliments jouent un rôle essentiel dans la prévention de nombreuses pathologies, comme les cancers ou les AVC.

Dans les rayons des supermarchés, la campagne a déjà commencé. Ont notamment été mis en place un calendrier saisonnier qui indique quels sont les fruits et légumes disponibles chaque mois, la diffusion de recettes de cuisine sur le site et l'application du magasin, des ateliers cuisine, ou encore une dizaine d'émissions TV, qui seront diffusées à partir d'octobre sur RTL Télé Lëtzebuerg.

«Les gens pensent que l'injonction à manger des fruits et légumes est simplement une formule théorique», explique Lydia Mutsch, ministre de la Santé. «Mais on peut en consommer plusieurs portions par jour, facilement et agréablement ! Notre objectif, c'est d'informer les gens sur les choix qu'ils peuvent faire, consciemment: ils peuvent être acteurs de leur propre santé. Il faut prendre conscience de la force que l'on a».

La ministre de la Santé, Lydia Mutsch, a dévoilé la campagne «Wat iesse mer?» ce mardi 4 septembre, en compagnie de Laurent Schonckert, directeur du groupe Cactus. Photo: Jean Vayssières

Un tiers des Luxembourgeois sont en surpoids

Le projet s'inscrit au sein d'un programme interministériel, intitulé «Gesond iessen, Méi bewegen» (GIMB, ou «Manger mieux et bouger plus»), qui existe depuis bientôt une douzaine d'années et se renouvellera pour une nouvelle édition dans quelques semaines. Il réunit les ministères de la Santé, des Sports, de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, et de la Famille.

«Le plan GIMB a entretenu de nombreux partenariats au cours de son existence», poursuit Lydia Mutsch. «Actuellement, nous avons voulu travailler avec Cactus: des gens qui s'y connaissent et que les gens connaissent, car ils sont très bien implantés sur le territoire. Ils ne resteront peut-être pas définitivement notre seul partenaire, mais ils demeurent, pour l'instant, notre partenaire privilégié».

«Cinq fruits et légumes par jour», cette maxime est-elle réellement appliquée au quotidien ? Pas sûr: selon une enquête réalisée en 2017, intitulée European Health Interview Survey (EHIS), 35,8% des personnes majeures au Luxembourg ne consomment pas régulièrement de fruits et légumes. Cette même enquête précise également que 15,6% de la population du Grand-Duché est obèse, et 32,4% en surpoids. Ces chiffres s'inscrivent dans la moyenne européenne, mais représentent tout de même, pour l'un d'entre eux, quasiment un tiers de la population.

Crises cardiaques, diabète, cancers...

«60% des jeunes en surpoids auront encore des problèmes du même ordre une fois devenus adultes», conclut Lydia Mutsch. «Ce surpoids pourra entraîner des crises cardiaques, des AVC, des cancers, du diabète ou de l'obésité, elle-même à l'origine de nombreuses maladies chroniques».

Ce coup de projecteur sur l'importance de la consommation de fruits et de légumes ne constitue que la première phase de la campagne «Wat iesse mer ?». Le reste sera dévoilé le 27 septembre prochain. En attendant, quitte à poireauter, autant le faire en grignotant des carottes.

