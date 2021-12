La Belgique et le Luxembourg sont tombés d'accord pour prolonger leur accord fiscal sur le télétravail. Ce dernier devait prendre fin en décembre, il a été étendu jusqu'au 31 mars 2022.

Les frontaliers belges pourront télétravailler en 2022

Après les Allemands, les Belges emboîtent le pas. Les travailleurs frontaliers de ces deux pays sont désormais fixés : le télétravail pourra être prolongé sans changement fiscal, une fois le 31 décembre passé. Signé en mai 2020 par la Belgique et le Luxembourg, l'accord sur le home-office vient d'être reconduit jusqu'au 31 mars 2022, annonce l'exécutif luxembourgeois.

Le télétravail des frontaliers allemands prolongé Sans changement fiscal, les navetteurs venus d'Outre-Moselle pourront travailler à domicile jusqu'en mars 2022 aussi longtemps que la situation covid pourrait le nécessiter.

Les salariés belges employés au Grand-Duché vont donc pouvoir continuer de travailler depuis chez eux, sans perdre, non plus, leur affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise. Fixé à 34 jours par an à partir de 2022 pour les travailleurs venus de Belgique, le distanciel est l'une des mesures encouragée afin de lutter contre la propagation du covid-19.

Cette prolongation pourrait même ne prendre fin qu'à la fin du mois de juin. En effet, «si l'accord n'est pas dénoncé par l’une des autorités compétentes au moins deux semaines avant le 31 mars 2022, il sera prolongé par tacite reconduction jusqu’au 30 juin 2022», indique le gouvernement luxembourgeois dans un communiqué.

Une entente saluée par le ministre des Finances. Pierre Gramegna, qui sera bientôt remplacé par Yuriko Backes, a ainsi souligné une «excellente collaboration tout au long de cette pandémie», entre les autorités belges et luxembourgeoises.

Les Français, eux, sont pour le moment dans l'incertitude quant à une possible prolongation de l'accord qui lie les deux pays. Ce dernier doit prendre fin le 31 décembre 2021.

