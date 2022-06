Ils devront départager deux candidats: le candidat macroniste Pieyre-Alexandre Anglade (Ensemble!) et la représentante de Nupes Cécilia Gondard.

Elections législatives en France

Les Français du Luxembourg votent aussi ce dimanche

Mélodie MOUZON Ils devront départager deux candidats: le candidat macroniste Pieyre-Alexandre Anglade (Ensemble!) et la représentante de Nupes Cécilia Gondard.

Ce dimanche, les électeurs français éliront les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale. Selon les derniers sondages publiés ce vendredi, à deux jours du scrutin, la majorité présidentielle est toujours en tête des projections en sièges, suivi par la coalition de gauche Nupes (Nouvelle union populaire, écologique et sociale).

Le candidat LREM Pieyre-Alexandre Anglade en tête au Luxembourg Le député du Benelux sortant a remporté le premier tour des élections législatives dans la 4e circonscription des Français de l'étranger.

Les électeurs de l'Hexagone ne seront pas les seuls à se rendre aux urnes, puisque les Français de l'étranger sont également invités à se déplacer dans l'isoloir pour exprimer leur vote. Rappelons que le vote en ligne pour le second tour s'est clôturé ce mercredi 15 juin à midi. Ce vote en décalé permet de décompter les électeurs internautes, afin de s'assurer qu'ils ne votent pas plusieurs fois.

Dans la 4e circonscription, celle du Benelux, les électeurs devront départager deux candidats: Pieyre-Alexandre Anglade (Ensemble!), arrivé en tête avec 38,6% des suffrages (16.597 voix), et Cécilia Gondard, la candidate de Nupes, qui le suivait de près avec 32,2% des suffrages (13.842). Le match s'annonce serré...



Belle avance pour Pieyre-Alexandre Anglade

L'écart au Luxembourg est cependant plus nettement marqué puisqu'ici, le candidat macroniste et député sortant s'est assuré une confortable avance. Pieyre-Alexandre Anglade a ainsi recueilli 3.963 suffrages lors du premier tour, réalisant un joli core de 49,79% des voix. Sa concurrente Cécilia Gondard n'a récolté que 1.308 voix, soit 16,43% des suffrages. Comme pour la présidentielle, les résidents français du Luxembourg ont accordé leur confiance à Emmanuel Macron.

Ensemble! premier Vendredi, à deux jours du second tour, la majorité présidentielle s'affichait toujours en tête, mais sans la certitude de conserver une majorité absolue, fixée à 289 sièges. Selon les instituts de sondage, Ensemble! est crédité de 255 à 305 députés. Côté Nupes, les dernières projections donne de 140 à 200 élus à la coalition de gauche. Les Républicains et leurs alliés centristes et UDI sont donnés à la troisième place. Et le Rassemblement national semble bien parti pour constituer un groupe à l'Assemblée, ce qui suppose quinze députés au moins. D'après les trois sondages, la participation à ce second tour serait faible et à peu près similaire au premier tour, avec un taux maximum de 47%.

La grande inconnue de ce dimanche reste le taux de participation au scrutin. C'est peu dire que le premier tour n'a pas attiré les foules, puisqu'un taux d'abstention record (plus de 50%) a été enregistré.

28,2% de participation

Dans la circonscription du Benelux, le taux de participation a atteint 28,2%. Un score correct comparé à la moyenne globale pour les autres Français résidant à l'étranger (22,51%).

Le vote par internet a par ailleurs rencontré un franc succès. Au Luxembourg, 6.085 personnes ont privilégié cette voie, contre 1.858 personnes qui ont préféré se déplacer jusque dans l'isoloir. Au total, un peu moins de 8.000 électeurs ont fait leur devoir citoyen, sur 28.299 inscrits pour le Luxembourg.

Quant aux deux candidats encore en lice, ils rêvent tous deux du siège de député du Benelux. Chacun a préparé ses arguments pour convaincre les électeurs.

Le député sortant Pieyre-Alexandre Anglade souhaite défendre «une France forte dans une Europe indépendante» et fait le vœu d'une vie «plus simple et plus sereine» pour les Français du Benelux. Pour ce faire, il propose de simplifier l'accès aux services publics et de promouvoir l'éducation et la culture françaises, notamment en soutenant les établissements d'enseignement français. Il veut par ailleurs défendre les transfrontaliers et créer un statut de «résidence de repli», pour permettre «aux Français de l'étranger de revenir en France à tout moment en cas de crise, en bénéficiant de certains avantages fiscaux».

Cécilia Gondard fait quant à elle la promesse de ne laisser aucun Français de côté et de défendre la justice sociale. Si elle est élue, elle compte entre autres «rétablir des services publics de proximité», dire «non» au tout numérique, défendre les droits LGBTQIA+, reconnaître tous les diplômes Benelux-France, lutter contre la précarité étudiante ou encore fiscaliser les retraites françaises en France.

