Avec une moyenne de 33 degrés en cette dernière semaine du mois de juin, nombreuses sont les personnes âgées ou malades à souffrir du chaud. Face à cela, le personnel infirmier effectue donc actuellement davantage de visites à domicile.

Les fortes chaleurs mobilisent les aides à domicile

Sophie HERMES Avec une moyenne de 33 degrés en cette dernière semaine du mois de juin, nombreuses sont les personnes âgées ou malades à souffrir du chaud. Face à cela, le personnel infirmier effectue donc actuellement davantage de visites à domicile.

La chaleur n'est pas uniquement insupportable pour les ouvriers sur les chantiers ou tout en haut des grues; pour les personnes âgées également, les fortes températures de ces derniers jours au Luxembourg ont été pénibles.

«Il fait chaud, il fait trop chaud». Yvonne Heintz, 90 ans, est assise dans son salon. Ces volets sont abaissés, pour qu'il ne fasse pas trop chaud à l'intérieur de la maison, mais les températures extérieures élevées lui posent encore des problèmes.

Pour l'aider, Marine Gazel, infirmière chez Help, les soins à domicile de la Croix-Rouge, lui tend un verre d'eau et une brochure l'informant des règles de conduite par temps chaud. Elle explique au patient qu'il doit boire de l'eau régulièrement, ne pas consommer d'alcool, porter des vêtements légers, se rafraîchir, manger suffisamment et ne pas être dehors pendant les heures les plus chaudes.

Yvonne se réjouit de ce soutien supplémentaire. «Quand il fait si chaud, nous augmentons le nombre de visites à domicile», explique Marine Gazel. Non seulement l'infirmière vérifie que toutes les mesures ont été prises pour garder la maison fraîche, mais elle s'assure aussi que les gens boivent suffisamment d'eau. «Dans la mesure du possible, ils doivent boire un verre d'eau pendant notre visite. Et nous mettrons un verre plein à leur portée avant de quitter la maison. Pendant le soin du soir, nous veillons à ce que le corps soit également refroidi».



Chez Liliane Le Clerc-Hubert, l'eau est déjà à portée de main. Elle a même déjà bu deux petites bouteilles. «Je prends aussi des initiatives moi-même», plaisante-t-elle. La femme de 71 ans est très heureuse de cette visite. Elle parle de ses sept petits-enfants et de ses anciens emplois. L'écoute fait aussi partie du travail des infirmières.

Liliane aime passer du temps dehors. «J'en ai besoin. Le simple fait de s'asseoir sur le canapé n'aide pas», explique-t-elle. Mais si l'envie est là, le corps ne suit pas toujours. Mercredi matin, il faisait déjà trop chaud pour elle dans sa cour intérieure. «L'après-midi, c'est insupportable. Je préfère rester à la maison». Déjà mardi, elle a laissé un aide-soignant faire ses courses à sa place, à cause de la chaleur. En attendant, cette semaine, elle passe son temps à lire, broder et regarder la télévision, en particulier la Coupe du monde féminine, qui l'intéresse.

Visites et appels

Les soignants de Help et de nombreux autres prestataires font leurs premières visites aux personnes qui se sont inscrites au plan canicule. «Nous sommes actuellement dans la phase orange. Il s'agit avant tout de savoir quels sont les besoins des personnes touchées», explique Joseph Degrand, de la Croix-Rouge. Lors de leurs visites, les infirmières leur rappellent également qu'il est important de boire et de garder les chambres au frais. Pour la plupart des gens, deux à trois visites par jour suffisent. Mais cela varie aussi selon l'état de santé de chacun.



Même si les demandes ont augmenté en cette dernière semaine du mois de juin, le «travail supplémentaire reste gérable», selon Marine Gazel. Entre 150 et 200 demandeurs sont ainsi répartis entre les différents services de soins et régions résidentielles. De plus, l'effort diffère d'un cas à l'autre. Certaines personnes veulent des visites supplémentaires, d'autres, un simple coup de fil.

Le Plan canicule Une vague de chaleur particulièrement forte s'est propagée en Europe centrale en 2003. C'est ainsi que le Plan canicule a été lancé. Grâce à l'initiative du ministère de la Santé, en coopération avec la Croix-Rouge et le Copas, l'association des prestataires d'aide et de soins, des visites à domicile sont effectuées auprès de personnes dans le besoin en cas de canicule. Les personnes âgées de 75 ans et plus peuvent s'inscrire, en particulier celles qui vivent seules ou avec une personne à mobilité réduite, avec peu d'autonomie, peu de contacts et aucune aide sociale. Les inscriptions sont acceptées par la Croix-Rouge: Croix-Rouge, Canicule, B.P. 404, L-2014 Luxembourg. De plus amples informations peuvent être obtenues par téléphone auprès de la Croix-Rouge (tél. 27 55, du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures) ou auprès de la Direction de la santé (24 78 56 50).

